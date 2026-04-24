U Kući karikature Reisinger otvorena izložba posvećena posvećena prvacima Europe

Na dan osnutka današnje Cibone, što se zbilo prije točno 80 godina, a i u povodu 40. obljetnica osvajanja drugog naslova prvaka Europe, u prostoru Kuće karikature Oto Reisinger otvorena je izložba posvećena slavnim danima tog kluba i njezinim nezaboravnim igračima. A najvećim dijelom su to karikature iz vremena te šampionske 1986. s prigodnog kalendara.

Kako nam je kazao Nikola Plečko, predsjednik Hrvatskog društva karikaturista, da izložba donosi jedinstven spoj sporta i umjetnosti kroz radove proslavljenog karikaturista Ote Reisingera čiji je prepoznatljiv stil obilježio i prikaze sportskih velikana, uključujući i igrače Cibone u njihovim povijesnim trenucima.

A neki od njih došli su i na otvorenje izložbe pa su tako svoje karikature imali priliku gledati Zoran Čutura, Danko Cvjetićanin, Mihovil Nakić i Sven Ušić.

Marko Reisinger, unuk nezaboravnog karikaturista te vlasnik i voditelj galerije, kazao nam je ovo:

- Ova galerija je u obiteljskom prostoru i otvorili smo ju prije dvije godine. Sama izložba nastavak je nedavno otvorene izložbe "Dražen i Cibona - vladari europskih parketa" upriličene u Muzejsko-memorijalnom centru Dražen Petrović. U to smo uklopili i neke multimedijalne nostalgične sadržaje kao što su izjave igrača ili pak neke navijačke priče.

A jedna od navijačkih priča je i ona od kolege Andrije Kačića-Karlina, inače vrsnog sportskog reportera, koji je ovako opisao svoju avanturu odlaska na Cibonin finale Kupa prvaka u Ateni iz 1985. godine:

- Išlo se preko Generalturista, 32 sata autobusom. Nije to za nas bilo jeftino. Mi klinci s Trešnjevke smo krali cigarete s trafike pa ih preprodavali da si možemo priuštiti taj put. Scene su bile antologijske. Pojedemo u restoranu negdje u Srbiji i nemamo za platiti, vlasnik se baca nasred ceste uz povike "preko mene mrtvog", a mi se deremo vozaču autobusa "vozi" i on ga teškom mukom zaobilazi.

Još veći šou, piše Kačić Karlin, bio je povratak kući.

- Išao sam u sedmu gimnaziju u Križanićevoj. Očekivao sam izbacivanje iz škole jer me nije bilo pet dana, a svi su znali gdje sam. Doputovali smo u sedam ujutro i ja sak krenuo izravno na nastavu, još smrdljiv od puta. Razrednica me htjela izbaciti no direktor škole bio je Ferdo Boban, ludi cibonaš koji je rekao: "Kakvo izbacivanje?? Mi ćemo njemu napraviti doček!" i cijeli me turnus, u onoj prevelikoj Nakićevoj trenirci, dočekao na stepenicama uz pljesak! Neponovljivo!

I doista, iz ove perspektive gledano, to su i u košarkaškom smislu bila neponovljiva vremena. I dobro je da su ih zabilježili i velemajstori karikature poput Ote Reisingera.

- Cijeli postav ima više od 100 radova a na temu Cibone ima 16 radova - kazao je Marko Reisinger.