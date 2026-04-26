Drama u Washingtonu: Trump i Melania evakuirani, članovi Tajne službe vikali 'pucnjava', gosti bježali

Američki predsjednik Donald Trump i prva dama Melania Trump žurno su izvedeni s večere Udruge dopisnika Bijele kuće u pratnji agenata Tajne službe u subotu navečer nakon glasne, neidentificirane buke, koju su neki svjedoci opisali kao "moguće pucnje". Pomoćnik Bijele kuće rekao je da je Trump siguran nakon što je slobodni fotograf koji radi za Reuters čuo četiri do šest glasnih pucnjeva u hotelu, ali ne u neposrednoj blizini večere.

Više medijskih izvješća navodi da je u dvorani bio naoružani muškarac. Sudionici večere odmah su prestali razgovarati i ljudi su počeli vikati: "Dolje, dolje!" Stotine gostiju sklonilo se pod stolove dok su časnici Tajne službe u borbenoj opremi utrčali u blagovaonicu. Trump i prva dama sagnuli su se iza podija prije nego što su ih časnici Tajne službe izveli. Mnogi od 2600 prisutnih sklonili su se dok su konobari pobjegli prema prednjem dijelu blagovaonice.

Nedugo prije nego što ju je osiguranje otpratilo s pozornice, Melania Trump je, prema prijenosu uživo s CSPAN-a, reagirala na nešto u gomili i imala je zabrinut izraz lica. CNN je izvijestio da je do evakuacije došlo nakon što su se na večeri "čuli mogući pucnji". Nekoliko agenata američke Tajne službe vikalo je "pucnji!", izvijestio je CNN.

Vrlo brzo nakon incidenta Trump se oglasio objavio na društvenoj mreži Truth Social i želio je da se večera nastavi: „Prilično burna večer u Washingtonu. Tajna služba i policija odradile su fantastičan posao. Djelovali su brzo i hrabro. Napadač je uhićen, a ja sam preporučio da ‘PREDSTAVA IDE DALJE’, ali u potpunosti ćemo se voditi odlukama policije. Oni će uskoro donijeti odluku. Bez obzira na tu odluku, večer će biti znatno drukčija od planiranog i jednostavno ćemo to morati ponoviti”, rekao je Trump u objavi na Truth Socialu.

Potpredsjednik JD Vance i neki članovi Trumpova kabineta također su bili brzo izvedeni. Jedan agent je preko radija objavio da je napadač priveden. CNN-ov Jake Tapper, koji je bio na događaju u subotu, opisao je situaciju: „Svi smo bili na večeri i onda odjednom — ja nisam čuo pucnjeve, ali očito je bio neki prasak. Zatim su agenti Tajne službe trčali niz ovaj prolaz ovdje”, rekao je, pokazujući razmak između okruglih stolova prekrivenih bijelim stolnjacima.

„Trenutno nema nikoga na pozornici, ali predsjednik je bio tamo i Tajna služba ga je izvela”, rekao je. „Ljudi su skakali pod stolove i bili su jako uznemireni i zabrinuti.” Tapper je rekao da je jedna osoba, koja je nosila posebnu značku kakvu nose agenti američke Tajne službe, izjavila da je „bio napadač” na događaju. Ostali članovi administracije također su izvedeni iz prostorije od strane Tajne službe, uključujući ministra zdravstva i socijalnih usluga Roberta K. Kennedyja i američkog ministra Scotta Bessenta, dodao je Tapper.

CNN-ov Wolf Blitzer rekao je da je bio izvan glavne dvorane u kojoj se održavala večera Dopisničkog zbora Bijele kuće u trenutku incidenta i da je čuo pucnjeve. „Počeo sam čuti pucnjeve u hodniku odmah blizu mene, i sljedeće čega sam bio svjestan, policajac me bacio na tlo i bio na meni”, rekao je Blitzer.

„Zatim su me policajci podigli i odveli u muški toalet, gdje je bilo sigurno, i tamo je bilo još oko 15 muškaraca koji su bili unutra i nisu ih puštali van, i to se dogodilo.” „Odjednom se pojavio čovjek s oružjem, bilo je to vrlo, vrlo ozbiljno oružje, i počeo je pucati, a ja sam bio samo nekoliko metara udaljen od njega dok je pucao”, rekao je Blitzer.