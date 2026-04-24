DOIGRAVANJE

Minnesota zahvaljujući sjajnoj obrani preokrenula protiv Denvera: Najgora noć Jokićeve karijere

24.04.2026.
u 09:15

Cijela početna postava Timberwolvesa je bila na dvoznamenkastom učinku, a strijelce domaće momčadi je predvodio igrač s klupe Ayo Dosunmu koji je ubacio 25 poena i podijelio devet asistencija

Minnesota Timberwolvesi su pokazali da imaju obrambenu moć kojom mogu ugušiti napadačku moć Denver Nuggetsa, pogotovo u prvoj četvrtini prve od dvije utakmice u Minneapolisu, te su uvjerljivom pobjedom 113-96 poveli sa 2-1 u seriji prvog kruga doigravanja za NBA prvaka.

Timberwolvesi su Nuggetse ostavili na samo 11 koševa u prvih 12 minuta, a ubacili im 25, što je odredilo daljnji tijek događaja na parketu Targer Centera. Do poluvremena je prednost domaće momčadi narasla na 22 koša (61-39), a početkom treće četvrtine je Minnesota došla i do najvećih +27 (67-40).

Denver se pokušao vratiti u utakmicu, ali gosti nisu došli na manje od 11 koševa zaostatka.

Cijela početna postava Timberwolvesa je bila na dvoznamenkastom učinku, a strijelce domaće momčadi je predvodio igrač s klupe Ayo Dosunmu koji je ubacio 25 poena i podijelio devet asistencija. Posebno inspiriran bio je i Jaden McDaniels sa 20 koševa i 10 skokova, koji je dokazao da njegova izjava o Denverovim "lošim obrambenim igračima" nije bila samo isprazna provokacija.

Anthony Edwards je ubacio 17 poena, a po 15 su postigli Julius Randle i Donte DiVincenzo, koji je tome dodao i sedam asistencija te četiri ukradene lopte.

Rudy Gobert je spojio 10 koševa, 12 skokova i tri blokade, a napravio je odličan obrambeni posao na Nikoli Jokiću koji je ubacio 27 poena, ali uz iznimno nizak postotak šuta iz igre 7/26 što je statistički najnefeikasnija šuterska izvedba u cijeloj njegovoj karijeri. Srpski centar je imao 15 skokova, ali je podijelio samo tri asistencije.

"On je najbolji ofenzivni igrač kojeg sam čuvao u svojoj karijeri. Samo pokušavam uživati ​​u izazovu“, rekao je Gobert koji je četiri puta osvajao nagradu za najboljeg obrambenog igrača u NBA ligi.

Nuggetsima je nedostajao Aaron Gordon, koji je propustio utakmicu zbog ozljede lista, a Jamal Murray je došao do 16 poena uz šut iz igre 5/17. Iako su bili najbolja momčad lige u šutu za tri poena tijekom osnovnog dijela sezone, Nuggetsi su u ovoj utakmici pogodili samo osam trica iz 32 pokušaja (25%), a prve tri utakmice ove serije je taj postotak tek nešto boljih 30%.

Četvrta utakmica je na rasporedu u noći sa subote na nedjelju (2.30 sati), a Minnesota je ponovno domaćin.

