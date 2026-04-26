Nikola Jokić potpuno poludio: Zbog ovog poteza mogao bi biti suspendiran

Frustracije su kulminirale u posljednjim sekundama četvrte utakmice doigravanja između Denvera i Minnesote. Pri rezultatu 112:96 za Timbewolvese i sa samo 1,3 sekunde do kraja, ishod je bio odlučen. No, umjesto da pusti da vrijeme istekne, igrač Minnesote Jaden McDaniels odlučio je zabiti bespotrebno polaganje, prekršivši time nepisano pravilo košarke. Taj potez razbjesnio je Nikolu Jokića, koji je pretrčao gotovo cijeli teren kako bi se obračunao s njim. Srpski centar unio mu se u lice i gurnuo ga, nakon čega je nastao opći metež na terenu u koji su se uključili igrači obje momčadi.

Ubrzo je sve preraslo u žestoki verbalni sukob na rubu fizičkog obračuna. U gužvu se uključio i Minnesotin Julius Randle, a suci su nakon pregleda snimke odlučili isključiti i Jokića i Randlea. Nakon utakmice, Jokić nije žalio zbog svoje reakcije. "Zato što je zabio kad su svi prestali igrati. Dajte, ljudi, vidjeli ste što se dogodilo", kratko je objasnio novinarima. Njegov trener, David Adelman, također je bio oštar prema potezu protivničkog igrača. "Nije mi se svidjelo što je McDaniels napravio. Utakmica je bila gotova, obje su se strane predale. Takve se stvari u 2026. godini jednostavno više ne događaju, to je nešto iz 80-ih. Ali, to je on. Ako je to ono što žele raditi, neka rade", izjavio je Adelman.

Incident je sada u rukama vodstva NBA lige, koje će pregledati snimku kako bi odlučilo o daljnjim sankcijama. Prema pravilima, povjerenik lige može izreći novčanu kaznu do 50.000 dolara i/ili suspenziju za nesportske sukobe na terenu. Iako se isključenje dogodilo, eventualna suspenzija bila bi golem udarac za Nuggetse, koji već gube 3-1 u seriji i na rubu su ispadanja. Bez svog najboljeg igrača, dvostrukog MVP-a lige, njihove šanse za preokret bile bi svedene na minimum.

Ključno pitanje za ligu bit će je li Jokićev potez bio samo izljev frustracije u žaru borbe, što su suci riješili na terenu, ili je prešao granicu nesportskog ponašanja koje zahtijeva dodatnu kaznu. Suspenzije se obično izriču za teže prekršaje poput udaraca, pokušaja udarca ili kada igrači s klupe ulete na teren tijekom sukoba. Iako su neki igrači napustili klupu kako bi smirili situaciju, prve analize snimki sugeriraju da bi Jokić mogao izbjeći najgoru kaznu. Vjerojatnija opcija je novčana kazna, no konačnu odluku donijet će liga.

Ova je situacija samo dodala ulje na vatru u seriji koja je postala iznimno fizička, emotivna i napeta. Timberwolvesi imaju priliku završiti posao u petoj utakmici koja se igra u Denveru. Bilo kakva kazna za Jokića, a posebno suspenzija, ne samo da bi obilježila ovu seriju, već bi i fundamentalno promijenila šanse aktualnih prvaka da obrane naslov. Sudbina Denvera sada ne ovisi samo o igri na terenu, već i o odluci koja će stići iz ureda lige.