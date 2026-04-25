NBA DOIGRAVANJE

Orlando poveo 2-1 protiv Detroita

NBA: Playoffs-Orlando Magic at Detroit Pistons
Rick Osentoski/REUTERS
VL
Autor
Gordan Gabrovec/Hina
25.04.2026.
u 22:28

Za najbolje rangiranu momčad Istočne konferencije četvrta utakmica je ključna, jer rijetke su bile momčadi koje su uspjele okrenuti zaostatak od 1-3 u seriji na četiri pobjede

Košarkaši Orlando Magica pobijedili su u svojoj dvorani Detroit Pistonse sa 113-105 u trećoj utakmici prvog kruga doigravanja za prvaka NBA lige, čime su poveli s 2-1 u seriji na četiri pobjede, a domaćini su i u četvrtom dvoboju koji će biti odigran u noći s ponedjeljka na utorak (2.00 sata). No, dvoboj je mogao završiti i drugačije, jer je domaća momčad uspjela prokockati 17 koševa prednosti u posljednjoj četvrtini.

Nakon zakucavanja Wendella Cartera Jr. Orlando je na manje od devet minuta prije kraja poveo sa 96-79. No, u sljedećih pet i pol minuta Detroit je postigao 26 koševa, a primio samo osam i na manje od tri minute prije kraja poveo sa 105-104.

Franz Wagner je u dva napada povezao ubačaje za dva i tri poena te ponovno donio prednost Orlandu, a pobjedu je potvrdio Paolo Banchero tricom za 113-105 kad je do kraja ostalo 39 sekundi.

Banchero nije imao dobru šutersku večer (6/17), ali je završio dvoboj s 25 koševa, 12 skokova, devet asistencija, tri ukradene lopte i dvije blokade. I Desmond Bane je ubacio 25 poena, čemu je dodao i sedam skokova. Franz Wagner je postigao 17 koševa i podijelio šest asistencija. Jalen Suggs je ubacio 15 poena, a Wendell Carter Jr. je spojio 14 koševa i 17 skokova, od čega osam napadačkih.

Strijelce Pistonsa predvodio je Cade Cunningham s 27 koševa, a imao je i devet asistencija, no statistiku mu kvari čak devet izgubljenih lopti. Tobias Harris je ubacio 23 poena i imao sedam skokova, a Ausar Thompson je spojio 17 koševa i osam skokova.

Za najbolje rangiranu momčad Istočne konferencije četvrta utakmica je ključna, jer rijetke su bile momčadi koje su uspjele okrenuti zaostatak od 1-3 u seriji na četiri pobjede.
