VIDEO Nespretan odabir riječi: Širi se izjava Trumpove glasnogovornice, evo što je rekla prije pucnjave

Američki predsjednik Donald Trump, njegova supruga Melania Trump te niz drugih dužnosnika evakuirani su na sigurno s večere Udruge dopisnika Bijele kuće nakon što su na mjestu događaja odjeknuli pucnji. Američkog predsjednika i prvu damu izveli su agenti Tajne službe, a Trump je u metežu i pao. No, nekoliko ga je osoba već pridržavalo pa su svejedno brzo napustili dvoranu. Trump je rekao da je isprva mislio da je pucanj zvuk pada pladnja, dok mu je supruga potom rekla da zvuk djeluje “loše”.

Uz predsjednika i prvu damu bila je i Karoline Leavitt, glasnogovornica Bijele kuće. Ona je ovoga tjedna završila svoj posljednji radni dan prije odlaska na rodiljni dopust, a odvedena je na sigurno, kao i Trumpovi. No, nakon pucnjave, društvenim se mrežama širi njezina izjava s početka događaja. Ona je hvalila nadolazeći Trumpov govor, a potom istakla kako će biti "ispaljeni pucnji", što se sada pokazalo vrlo nespretnim i nesretnim izborom riječi.

— MAGA Voice (@MAGAVoice) April 25, 2026

“Spreman je za akciju, mogu vam reći. Ovaj govor večeras bit će klasični Donald J. Trump. Bit će smiješan, bit će zabavan. Večeras će u prostoriji biti ispaljeni pucnji. Svi bi se trebali uključiti, bit će zaista sjajno”, rekla je Leavitt uoči događaja pa se osvrnula na sam govor: “Ne mogu preuzeti zasluge. U pravom stilu Donalda Trumpa, čovjek sam stavlja olovku na papir. Dakle, velik dio toga je njegov vlastiti rad.”

Napadač, koji je navodno otvorio vatru u blizini ulaza u dvoranu, brzo je uhićen. On je identificiran kao 31-godišnji Cole Thomas Allen iz Torrancea u Kaliforniji, a smatra se da je bio gost hotela. Policija je priopćila da je napadač imao sačmaricu, pištolj i više noževa. Jedan policajac je pogođen, ali ga je spasio pancirni prsluk, rekao je Trump koji je napadača nazvao “usamljenim luđakom” dok se vraćao u Bijelu kuću. Osumnjičenik će se u ponedjeljak pojaviti pred saveznim sudom.