Štrukla-party u Esplanadi krije veliku poruku. Bilo je jasno što vlasnik Cibone želi postići

Kad je Cibona najavila da će proslaviti svoj 80. rođendan i da će se događanje odvijati u hotelu Esplanade, neki od vas zacijelo su pomislili na neku gala večeru i nešto tog tipa. No, dogodilo se nešto suprotno od toga. Ročkas je proslavljen prilično skromno, koktel-partyjem, kako se ne bi poslala loša poruka. Naime, za klub koji već godinama hoda po rubu financijske egzistencije, ma kako slavna bila njegova prošlost, bilo bi neprimjereno razbacivati se raskošnom svečanosti. A ovako je pak sve održano, uz čuvene Esplanadine štrukle, u hotelu u kojem je prije nešto manje od tri godine održana komemoracija Mirku Novoselu čiju su obitelj na ovoj mini svečanosti predstavljali supruga Jasenka i sin Krešimir.

Poruku održivog financiranja poslao je budući većinski vlasnik Victor Dodig, kanadski bankar hrvatskih korijena, koji se nazočnima obratio u simpatičnoj kombinaciji hrvatskog i engleskog jezika, premda hrvatski govori sasvim dobro. Nakon što je zahvalio svim instancama i pojedincima, koji nisu dozvolili da ovaj klub nestane, Dodig je svom auditoriju poručio sljedeće:

– Svi vi možete dizati razinu kluba. I bivši igrači i navijači. Vi ste njegovo srce. Čuvajmo našu baštinu, a Cibona to jest.

Nakon uvodnog govora i zahvala, Victor Dodig je za govornicu pozvao svog sina Thomasa, kojeg je ovako najavio:

– On u svom vokabularu ima deset hrvatskih riječi, ali ovo se ne bi dogodilo bez njega. Ja sam vodio banku i kao bankar bih na prvu rekao "svetog mu dima, što je ovo", no on je rekao "tata, ovo je prava stvar, moramo ovamo uložiti".

Valentina Miletić bila je Kraljica Dalmacije, a sada ćemo je gledati na HTV-u Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ovaj 29-godišnjak nazočnima se obratio ovim riječima:

– Bit ću brz kao što je bio Grad Zagreb popravljajući štetu na krovu Draženova doma kako bi se Cibona što prije mogla vratiti u svoju dvoranu. Ovo je povijesni klub, no on je ovdje zbog navijača. U sve ovo uključen sam oko godinu dana i jedna stvar koju mogu reći jest da naša obitelj to voli, Cibona nam je ušla u srce i znam da u tome možemo uspjeti. Ne mogu čekati da ponovo čujem "Heja, heja, naprijed vukovi".

Thomas Dodig je zapravo izgovorio "heja, heja, go wolves" a u toj obiteljskoj priči valja istaknuti i doprinos njegove majke Maureen koja se nije nimalo protivila investiranju obiteljskog novca u neki posrnuli klub u Hrvatskoj. Dapače.

– Ja sam američka Irkinja koja se udala za kanadskog Hrvata, a između Iraca i Hrvata puno je sličnosti, počevši od religije pa sve do odanosti obiteljima. Imamo kuću u Dubrovniku i ja pokušavam prigrliti hrvatsku kulturu.

Dok su otac i sin Dodig govorili, slušali su ih i pozdravljali aplauzom brojni bivši cibosi, od onih koji su osvajali naslov prvaka (Nakić, Knego, Cvjetićanin, Ušić, D. Pavličević, Anzulović, preko bivšeg (Ž. Pavličević) i sadašnjeg trenera (Rudež) do igrača koji su ostavili trag igrajući za ovaj klub (Bogdanović, Prkačin, Skelin, Alanović, Krstić, Anzulović, J. Vranković, Rozić, Krasić...)

Obitelj Dodig posebno se dojmila dvostrukog trenerskog klupskog prvaka Europe Željka Pavličevića, koji je vodio Cibonu do europske krune te 1986. godine.

– Danas sam preko nekih drugih izvora doznao da je ovo preoblikovanje, zajedno s Gradom, izvedeno briljantno. To sam čuo čak iz konkurentskih redova i to vraća nadu. S obzirom na to da je gospodin Dodig uložio svoj novac, ali je i stavio svoju obitelj u izlog, svi ljudi koji vole Cibonu trebaju mu u tome pomoći.

U tom mnoštvu vidjeli smo i Biserku Petrović, majku najveće Cibonine legende, ali i uglednog genetičara Dragana Primorca i ministra gospodarstva i održivog razvoja Antu Šušnjara koji je kazao:

– Ovom prigodom slavim priču koja traje 80 godina i ta slavna tradicija obvezuje i inspirira. Dolazim iz kraja u kojem se uvijek navijalo za Dinamo i Cibonu koja je bila klub koji je Hrvatima snove pretvarao u stvarnost. I sam sam igrao košarku, čak sam bio i na jednom kampu tadašnje Cibonine škole košarke Vučići, pa sam i sam imao prilike osjetiti žar izlaska na parket i igranja košarke. Isto tako, drago mi je vidjeti moj školskog kolegu Marina Rozića koji je skoro cijeli svoj igrački vijek proveo u Ciboni i koji je danas sportski direktor.

A direktor kluba Tomislav Šerić priznao je sljedeće:

– Stalno mi govore da je nešto nemoguće pa su mi tako prije nekoliko godina govorili da je nemoguće spasiti Cibonu i da je bolje da se ugasimo. Svjetla su bila ugašena, rolete spuštene i čekalo se da netko zatvori vrata. Mi to nismo napravili i danas smo spremni za novih 80 godina. Nakon onog nevremena od prije mjesec dana rekli su da je nemoguće vratiti se u Draženov dom do rođendana, no to se dogodilo za što moram pohvaliti gradsku upravu i ustanovu Upravljanje sportskim objektima.

Nakon Thomasa (Dodig) i Tomislava (Šerić), govorio je još jedan Tomislav:

– To kroz što je Cibona prolazila, a čemu sam ja posljednjih pet godina kao gradonačelnik svjedočio bilo je stvarno jako teško i svaka čast svima koji nisu odustali. Radili smo sve što možemo da Cibona preživi. Kad sam pomislio da je ta bitka izgubljena, pojavila se obitelj Dodig i uz sve planove koje su predstavili sada vidimo budućnost ovog kluba.