Nazivaju ga najgorim u povijesti, a svejedno ide na SP

Harry Maguire jedan je od 26 putnika engleske reprezentacije u Katar. Stoper i kapetan Manchester Uniteda svojim je nastupima proteklih sezona pokazao da je daleko od igrača vrijednog 87 milijuna eura, za koliko ga je klub doveo iz Leicestera.

A daleko bi ostao i od popisa za Mundijal da Gareth Southgate nije pogazio obećanje koje je dao navijačima još prije pet godina. Naime, izbornik Engleza obećao je kako igrače nikad neće birati na temelju reputacije, nego će isključivo igrati forma.

Maguire je od početka sezone na Old Traffordu odigrao tek oko 500 minuta, nakon što ga je Erik ten Hag preselio na klupu. Kod Nizozemca startaju Raphael Varane te Lisandro Martinez. Kikseva je sve manje.

Pregršt ih je, pak, bilo kada je kapetan iz tjedna u tjedan bio u početnim sastavima. United je tako prvu utakmicu s engleskim stoperom u startnih 11 u ligi dobio tek 30. listopada, minimalnom pobjedom nad West Hamom.

Na početku sezone, u kolovoz su krenuli porazima od Brightona (2:1) te teškog debakla protiv Brentforda (4:0). Maguire na Twitteru nije baš popularna figura, jer ga navijači često nazivaju najgorim kapetanom u povijesti Manchester Uniteda.

Harry Maguire is the worst Captain in the history of Manchester United football club. PERIOD. — AB (@AbsoluteBruno) September 21, 2022

Harry Maguire is the worst captain in the clubs history. Pound for pound the worst signing too — Michael Barton (@mrmichaelbarton) April 19, 2022

The worst Manchester United side, Harry Maguire the worst Manchester United Captain in my lifetime. Embarrassing. — Suhail (@SuhailChowdhary) April 19, 2022

Od igrača koji je vrijedio 70 milijuna, Transfermarkt ga danas cijeni na 30 milijuna eura. Bilo kako bilo, svejedno putuje na Svjetsko prvenstvo, a ostaje za vidjeti hoće li tamo igrati.

