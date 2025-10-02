Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 226
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
NEZADOVOLJNI

Navijači Rijeke bijesni nakon novog poraza: 'Vi ste sramota, kupite prnje iz kluba'

Erevan: Noah i Rijeka susreli se u 1. kolu Konferencijske lige
Foto: Hrach Khachatryan/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
02.10.2025.
u 20:56

Najžešći tonovi usmjereni su prema igračima i upravi. "Kupite prnje iz kluba, od igrača do uprave, svi", poručio je jedan navijač, dok je drugi dodao: "Vi ste sramota hrvatskog nogometa."

U susretu 1. kola Konferencijske lige Rijeka je na gostovanju u Erevanu izgubila od Noaha s 0-1. Domaćin, koji  vodi hrvatski stručnjak Sandro Perković, je poveo već u šestoj minuti golom Nardina Mulahusejnovića nakon ubačaja iz kornera.

Novi problemi za Rijeku stigli su u 30. minuti kada je Niko Janković dobio crveni karton zbog oštrog starta nad Yanom Etekijem. U nastavku susreta Rijeka s igračem manje nije uspjela ozbiljnije zaprijetiti suparniku. Bio je to okršaj armenskog i hrvatskog prvaka, a oba su kluba započela europski put u kvalifikacijama Lige prvaka.

Navijači Rijeke teško su podnijeli novi europski poraz svoje momčadi, a društvene mreže nakon utakmice preplavili su komentari razočaranja, ljutnje, ali i poneke podrške.

Najžešći tonovi usmjereni su prema igračima i upravi. "Kupite prnje iz kluba, od igrača do uprave, svi", poručio je jedan navijač, dok je drugi dodao: "Vi ste sramota hrvatskog nogometa." Posebno se na udaru našao Janković, čije su nesmotrene reakcije obilježile europske nastupe Rijeke: "U šest utakmica Europe dobiti četiri crvena je za promatranje". Drugi navijač piše "Jadno i sramotno. Ne sjećam se kad je rijeka zadnji put pobijedila ikoga osim onog trećeligaša."

UŽIVO Rijeka odmah gubi u Europi! Mulahusejinović zabio već u šestoj minuti
Erevan: Noah i Rijeka susreli se u 1. kolu Konferencijske lige
1/9

Trener također nije pošteđen kritika. "Reprezentativnu stanku možemo korisno iskoristiti za novog trenera... Ovaj je gori od Cosmija", napisao je jedan navijač. Njegovo mišljenje dijele i drugi i smatraju da novi strateg nije donio nikakav pomak: "Šta je novi trener napravio od kad je došao? Jedno veliko ništa."

Pojedini komentatori istaknuli su kako se momčad raspada u svim segmentima igre. "Jedan udarac na gol u 90 minuta, pa ovima više ni Mourinho ne može pomoći", napisao je jedan navijač, dok je drugi ustvrdio da "ovo više nema veze s trenerima, igrači kao da namjerno sabotiraju." Neki pak savjetuju klubu da se okrene radu s mladima i psihološkoj pripremi: "Nadam se da će klub zaposliti psihologa, prijeko je potreban."

Osjećaj navijača je da se Rijeka nalazi u ozbiljnoj krizi. Ili kako je to sažeo jedan navijač: "E moja Rijeko - katastrofa."
Ključne riječi
Noah Rijeka

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Tvrdi
Tvrdi
21:34 02.10.2025.

Nezadovoljni navijač. Zvuči kao ugrožena životinjska vrsta.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još