PIŠE EDI DŽINDO

Moramo reći istinu, sramotno je kako Rijeka u Europi predstavlja Hrvatsku kao njezin prvak!

Erevan: Noah i Rijeka susreli se u 1. kolu Konferencijske lige
Autor
Edi Džindo
02.10.2025.
u 20:40

Bilo bi dobro za hrvatski nogomet da se Rijeka vrati na prošlosezonsku razinu, posebice zbog europskog koeficijenta. Međutim, ovako kako Riječani izgledaju na terenu sada su bliže onoj eri Sersea Cosmija nego li erama Radomira Đalovića, Željka Sopića i Sergeja Jakirovića

Ovo zvuči teško, direktno i oštro, ali je istinito. Sramotno je kako Rijeka zasad u Europi predstavlja hrvatski klupski nogomet kao njegov prvak. Prvo se palo uz borbu protiv Ludogoreca, na jedvite jade se uz sreću s eurogolovima prošao Shelbourne, a onda je uslijedio debakl protiv Paoka. Možda i bolje, pomislili su neki navijači Rijeke, ionako ćemo lakše skupljati bodove u Konferencijskoj ligi.

Prvo kolo, gostovanje kod kluba iz najlošijeg, šestog pota Konferencijske lige, i odmah debakl. Victor Sanchez je već sad u Rijeci mjesec dana, i osim Kup utakmice protiv niželigaša Maksimira još uvijek ne zna za pobjedu. Da se razumijemo, Noah je ozbiljan klub, ali netko tko je prvak Hrvatske trebao bi se mjeriti barem s klubovima poput Slavije Prag, Basela, Crvene zvezde ili Salzburga, a ne klubova poput Shelbournea ili Noaha. 

