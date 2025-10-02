Moramo reći istinu, sramotno je kako Rijeka u Europi predstavlja Hrvatsku kao njezin prvak!

Ovo zvuči teško, direktno i oštro, ali je istinito. Sramotno je kako Rijeka zasad u Europi predstavlja hrvatski klupski nogomet kao njegov prvak. Prvo se palo uz borbu protiv Ludogoreca, na jedvite jade se uz sreću s eurogolovima prošao Shelbourne, a onda je uslijedio debakl protiv Paoka. Možda i bolje, pomislili su neki navijači Rijeke, ionako ćemo lakše skupljati bodove u Konferencijskoj ligi.



Prvo kolo, gostovanje kod kluba iz najlošijeg, šestog pota Konferencijske lige, i odmah debakl. Victor Sanchez je već sad u Rijeci mjesec dana, i osim Kup utakmice protiv niželigaša Maksimira još uvijek ne zna za pobjedu. Da se razumijemo, Noah je ozbiljan klub, ali netko tko je prvak Hrvatske trebao bi se mjeriti barem s klubovima poput Slavije Prag, Basela, Crvene zvezde ili Salzburga, a ne klubova poput Shelbournea ili Noaha.