Navijači od vatrenih očekuju bolju igru: Moraju se popraviti. Imam osjećaj da im nije drago što su ovdje

Stotinjak hrvatskih navijača u Kairu očekuje bolju igru Hrvatske u finalu protiv Egipta te osvajanje tog prijateljskog turnira na koji su stigli unatoč visokim troškovima nastalima zbog otkazivanja turnira u Abu Dhabiju. "Moraju se malo popraviti. Ovo s Tunisom je bilo...'ajde dobro. Sada bi se međutim trebali dići jer će se u protivnom loše provesti", rekao je 58-godišnji Dragan Lukić za Hinu na središnjoj tržnici u Kairu.

"Nadam se osvajanju turnira", dodao je u društvu troje hrvatskih navijača. Hrvatska je u polufinalu pobijedila Tunis na jedanaesterce pa će u utorak odmjeriti snage s domaćinom Egiptom koji je svladao s 1-0 Novi Zeland. Lukić je doputovao sa suprugom iz Švedske. S obzirom da se turnir trebao igrati u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i da je otkazan propale su im plaćene avionske karte, no ipak su doputovali u Egipat. "Idemo na sve utakmice, ne mogu nas prevariti", rekao je smijući se.

VIDEO Dalić prekrižio četvoricu vatrenih za utakmicu protiv Egipta. Otkrio je razloge takve odluke

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Duje Škare je također već imao uplaćen let i smještaj u Abu Dhabiju, no taj 41-godišnjak iz Solina je odlučio bodriti Hrvatsku u Kairu unatoč dodatno potrošenom novcu "Nisam htio odustati od puta", napomenuo je. "Turnir u Abu Dhabiju je otkazan jer očito novac igra veliku ulogu", dodao je. Egipat je u posljednji trenutak preuzeo domaćinstvo a organizacija mu nije kvalitetna. Škare je putovao iz Solina preko Engleske, Bugarske i Ujedinjenih Arapskih Emirata do Egipta.

Hrvatski nogometni savez (HNS) je izvijestio da će samo hrvatski navijači moći prisustvovati treningu reprezentacije Hrvatske u 20 sati po lokalnom vremenu. Time im se nastoji odužiti zbog otkazivanja turnira u Abu Dhabiju. Neki navijači su bili na polufinalu i otišli, no neki još uvijek pristižu u Kairo. U HNS-u ih očekuju oko 100 dok sami navijači procjenjuju da će ih biti do 70.

VEZANI ČLANCI:

"Polufinalne utakmica je bila teška, ali najvažnije je da se stekne zajedništvo pa ostvari dobar rezultat na Europskom prvenstvu u Njemačkoj", rekao je Škare koji je bio i na nedavnim gostovanjima u Latviji i Walesu.

Jedan navijač i Zagreba, koji je zamolio za anonimnost, rekao je da mu se činilo da Hrvatska nije motivirana na ovom prijateljskom turniru. "Imam osjećaj da im nije drago što su morali dolaziti ovamo i da to žele samo odraditi", rekao je. "No nadam se da će pobijediti protiv Egipta i osvojiti turnir".

GALERIJA Fantastični Ivica Ivušić obranio tri penala i odveo Hrvatsku u finale turnira u Egiptu