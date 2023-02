Navijači Hajduka ogorčeni: Doveli su Leku da uništi ono malo duha u igri što je stvorio Valdas

Nogometaši Rijeke slavili su u jadranskom derbiju, pobijedili su u utakmici 20. kola HNL-a na Poljudu Hajduk s 2-1 (1-0) čime su Splićani upisali drugi ligaški poraz u nizu.

Nevjerojatna je bila završnica utakmice na Poljudu u koju je Rijeka ušla s prednošću od 2-0. Prince Ampem je zabio u 65. za 1-0, a potom Matija Frigan u 83. minuti za 2-0. No, u 90. minuti je Marko Livaja realizirao jedanaesterac za 1-2, a u 95. je još jednom prvi strijelac lige namjestio loptu na bijelu točku, no njegov udarac je zaustavio Labrović i spriječio 2-2, odnosno, osigurao Rijeci tri boda.

Navijači Hajduka zasuli su komentarima facebook stranicu Hajduka, smatraju kako trebaju moliti Valdasa Dambrauskas da se vrati u Split.

- Dok je Valdas bio trener,ovi igrači su i ličili na nešto, pobjeđivalo se i puno bolje je to izgledalo..Očito da je do trenera, jer igrači su manje više isti..A i ovo navijanje i ove bakljade su više primitivne, kao što pomalo postaju i svi ovi navijači koji će pljuvati pojedince jednog po jednog..relanost je drugo mjesto u ovom trenutku, i to je napredak u odnosu za neke prošle godine..ali da je se zalutalo u brzopletosti, itekako je..Valdasa se moralo istrpiti jer je definitivno imao uzlaznu atmosferu u svemu..Hajduk uvijek i zauvijek.

- Oni dovedu Leku da uništi ono malo duha u igri sto je stvorio Valdas.

- Na polusezoni -5 od Dinama jer se pripremamo 3 tjedna za 4 pretkolo konferencijske lige pa u ligi prospemo bodove protiv slavena i istre i onda na zimu svake godine isto umisto pojacanja za pripreme mi ih dovedemo misec dana kasnije dok prospemo jos 5 bodova i to je taman prvo misto s dinamon. Awaziem, Krova, dva Kalinica i Livaja su jedino vridno od ovoga Hajduka danas sta imamo. Nakon istre san se pomiria s tim da cemo na kraju sezone opet bit drugi bez obzira koliko los dinamo bia i nadat se da ce nam bog dat malo srice da ulovimo bilo koje skupine europe. P.S Hajduku trener nije problem, nama nikad niko nece valjat.

- Ovaku "igru" i rezultate možemo komotno imat s puno jeftinijim rosterom i trenerom koji bi igru i formaciju trebao prilagodit igračima koje ima na raspolaganju, a ne obrnuto...iako dosta njih nema mjesta u Hajduku bez obzira na formaciju.

Bit ćemo sretni ako titulu vidimo do 50og rođendana poljuda, ono što je realnost je bitka za drugo mjesto koja uz ovake predstave neće biti nimalo laka.

Što se Leke tiče, pragmaticnost je vjestina koju nemaju svi. Covjeku je ovo tek treca utakmica i vremena mora dobit, a kolko to ovisi o njemu, rezultatima i njegovoj volji za adaptacijom. Ovo mi zasad smrdi ko Tudorovi mandati. On bi silom skijao, a ima samo sanjke.

- Rijeka potjerala 15 igraca, dovela 10 novih i TRENERA, te sa 10 treninga dobije Hajduka na Poljudu, a trebali su dat barem jos 2-3 gola. A mi bi htjeli bit prvaci?

Na koljena pred Valdasa i MOLITI ga da se vrati i spasi barem 2 ili 3 mjesto - samo su neki od komentara.