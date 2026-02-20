Naši Portali
LUDNICA U MOSTARU

Pljušte pohvale za Igora Štimca, javili se iz drugog kluba: 'Kapa dolje...'

Mostar: UEFA Konferencijska liga, Zrinjski - Crystal Palace F.C.
Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL
1/3
Autor
Patrik Mršnik
20.02.2026.
u 08:15

Mostarski Zrinjski je senzacionalnim remijem 1:1 protiv Crystal Palacea zapalio nogometnu regiju, a u središtu pohvala našao se hrvatski strateg Igor Štimac. Mediji ističu kako je taktički nadmudrio višestruko skuplju englesku momčad, a čestitke stižu sa svih strana

Mostar je proživio povijesnu europsku noć, a Igor Štimac potvrdio je status trenera sposobnog za velika ostvarenja. Njegov Zrinjski odigrao je hrabrih 1:1 protiv favoriziranog Crystal Palacea u doigravanju Konferencijske lige. Koliko je ovaj rezultat velik, najbolje ilustrira podatak o vrijednosti momčadi, gdje premierligaš vrijedi vrtoglavih 536 milijuna eura, naspram osam milijuna Zrinjskog. Unatoč toj razlici, na terenu se ona nije vidjela, a frustrirani engleski navijači svom su treneru Oliveru Glasneru na kraju skandirali "smijenjen si ujutro", što je scena koja se nikada prije nije čula pod Bijelim Brijegom.

Hrvatski strateg otkrio je kako su on i stožer proveli dva mjeseca analizirajući Engleze. Iako je goste u vodstvo doveo Ismaila Sarr u 44. minuti, "Plemići" nisu klonuli duhom. Discipliniranom igrom stigli su do izjednačenja u 55. minuti, kada je Karlo Abramović precizno pogodio za erupciju oduševljenja. "Ovo nije slučajno, ovo je plod planskog ulaganja i razvoja kluba. Ostavili smo srce na terenu", poručio je Štimac nakon utakmice, jasno dajući do znanja da njegova momčad u London ne putuje na izlet.

Štimčev taktički potpis izazvao je lavinu pozitivnih reakcija u regionalnim medijima. Novinski stupci puni su hvale, a posebno je odjeknula poruka niželigaša HNK Kruševo. "Možete ga voljeti, možete ga mrziti, ali nemate pravo komentirati njegovo nogometno znanje. Ovo je trenerski doktorat. Ekipa iz BiH, predvođena ovim čovjekom, pokazala je da se ravnopravno može nositi s engleskim premierligašem. Kapa dolje, Igoru Štimcu!", stoji u njihovoj objavi koja se brzo proširila, potvrđujući da je Štimac ujedinio nogometnu javnost.

Da Štimac neizmjerno vjeruje u svoje igrače, potvrdio je i potezom nakon utakmice. Znajući da je na tribinama izbornik Zlatko Dalić, javno mu je preporučio stopera Duju Dujmovića. "Preporučio sam ga Daliću. Igra na deficitarnoj poziciji, tehnički je potkovan, miran na lopti i ima srce", otkrio je Štimac, istaknuvši partiju svog braniča. Uzvrat u Londonu igra se za tjedan dana, a Zrinjski s pravom sanja o povijesnom plasmanu među šesnaest najboljih, što bi bio prvi takav uspjeh za klub iz Bosne i Hercegovine.
Ključne riječi
mediji Zrinjski nogomet Igor Štimac

