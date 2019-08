Poslušajte kako su navijači Ferencvarosa vrijeđali Mamića

Dinamo će prolazak u doigravanje za Ligu prvaka tražiti u Budimpešti. Plavi su u Maksimiru protiv Ferencvarosa odigrali 1:1, pa im u uzvratu 3. pretkola treba pobjeda ili barem neodlučan rezultat 2:2, 3:3...

Mađarska momčad u Zagrebu imala je veliku podršku svojih navijača, vlakom iz Budimpešte stiglo je 1500 fanova. Svoju momčad bodrili su tijekom cijele utakmice.

No zanimljiv detalj snimljen je u trenutku kada su navijači Ferencvarosa počeli skandirati: 'F*ck you Mamić, f*ck you.'

