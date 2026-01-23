Islandske medije posebno boli što ih je porazio Islanđanin na klupi Hrvatske, evo što sve pišu

Pobjeda hrvatske rukometne reprezentacije protiv Islanda (30:29) u drugom krugu Europskog prvenstva izazvala je snažne reakcije islandskih medija, koji su poraz opisali kao posebno bolan jer je hrvatsku momčad vodi Islanđanin Dagur Sigurdsson.

U izvještajima portala Vísir i javne televizije RÚV Hrvatska se često naziva "Dagurovom momčadi", a ističe se kako je upravo izbornik Hrvatske bio jedan od rijetkih Islanđana koji se danas veselio pobjedi. Mediji naglašavaju da je Hrvatska od početka nametnula ritam, dok je Sigurdsson "dobro kontrolirao utakmicu i usmjeravao je na hrvatsku stranu".

Posebna pažnja posvećena je njegovim taktičkim potezima, prije svega pravovremenom time-outu u drugom poluvremenu, kojim je zaustavio islandski nalet u trenucima kada se utakmica lomila. Islandski komentatori primjećuju kako je hrvatska klupa reagirala mirnije i odlučnije od islandske, čiji je stožer, prema njihovim riječima, propustio napraviti nužne prilagodbe.

U analizama se navodi da poraz Islanda nije posljedica sreće ili suđenja, nego slabije obrane, lošijeg učinka vratara i sterlinog napada, osobito u igri šest na šest. Upravo to u svojim izjavama nakon utakmice je istaknuo i Sigurdsson, čije riječi prenose islandski mediji.

Islandski mediji prenose riječi bivšeg rukometaša Logija Geirssona koji se slikovito izrazio o utakmici.

"Kao da dvogodišnje dijete hoda uz bazen i nitko ništa ne učini, tako sam doživio utakmicu. Momčad je loše vođena u prvom dijelu, a u nastavku nisu napravljene nikakve promjene" rekao je Geirsson.