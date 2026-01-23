Trener u Hrvatskoj se izvlačio na bolesnu suprugu, a onda potpisao ugovor u Emiratima

Toni Kovačević novi je trener odbojkaša Mladosti! Dijete Mladosti, dugogodišnji hrvatski reprezentativac bio je posljednjih osam godina pomoćni trener Mladostaša, preuzeo je klupu Mladosti. Točnije, vodi je već od 18. prosinca kada je trener Fernando Benitez Munoz otišao u Španjolsku, a onda se zbog „zdravstvenih problema u obitelji“ više nije ni vratio.

- Još uvijek smo svi u klubu u velikom šoku. Teško je shvatiti kako netko može na takav način prevariti klub u kojem radi i prije svega svoje igrače - u uvodu će sportski direktor Mladosti, Darko Antunović.

- Trener Munoz je prije božićne pauze zatražio raniji odlazak u Španjolsku zbog bolesti supruge, čemu je klub bez zadrške izašao u susret. U tom je trenutku bilo neuobičajeno što je inzistirao na jednosmjernoj avionskoj karti i dodatnoj prtljazi, no uvaženo je njegovo objašnjenje - da još ne zna točan datum povratka jer postoji mogućnost da se obitelj vrati zajedno s njim te da je kupio veći broj božićnih poklona za djecu pa mu treba dodatna prtljaga.

Već 22. prosinca 2025. Munoz obavještava klub kako supruga mora na pregled i biopsiju te da će se vratiti nakon dolaska nalaza. Zbog blagdana, kako je naveo, cijeli je proces potrajao dulje, zbog čega nije putovao s momčadi na uzvratnu utakmicu CEV Challenge Cupa protiv Crvene Zvezde u Beogradu gdje su Mladostaši poraženi. Uslijedilo je konstantno odugovlačenje oko konačnog povratka u Zagreb, dok je momčad koja ga je čekala u međuvremenu pod vodstvom Kovačevića odigrala i MEVZA turnir u Zagrebu i plasirala se na Final Four.

- Nakon što smo mjesec dana bili podrška, bodrili ga zbog obiteljske situacije, plaćali sve troškove prema ugovoru i čekali, Munoz i njegov menadžer 15. siječnja predlažu sporazumni raskid ugovora, navodeći kako ga obitelj u ovom trenutku treba te da ih ne može napustiti. Klub je i tada pokazao razumijevanje te je od tog dana dogovoren raskid suradnje.

Šok je uslijedio ovog tjedna kad se Munoz pojavio u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i 20. siječnja održao prvi trening u novom klubu Al Ain?!

- Sada smo saznali da je već 18. prosinca iz Zagreba ponio sve svoje osobne stvari te ostavio ključeve automobila, dvorane i ureda, u stanu koji je klub iznajmio posebno za njega. Mladost je tijekom cijelog razdoblja pružao punu moralnu i financijsku podršku treneru Munozu te u potpunosti ispoštovao sve obveze iz ugovora, kako prema njemu, tako i prema njegovim menadžerima. Ne znam, jako sam razočaran, jer Munoz je u naš klub došao na preporuku mog poznatog bivšeg trenera i prijatelja iz Austrije, kao i nekoliko trenera iz Slovenije. Ovih dana me svi zovu, svi su u šoku, kao i mi.

Cijelu situaciju dodatno kompromitira činjenica da se Munozovi menadžeri pokušavaju ograditi od njegova odlaska, tvrdeći da nisu bili uključeni u pregovore oko novog angažmana te da mu je istekao ugovor sa agencijom i da su i oni isto prevareni. No istodobno je potvrđeno kako je Fernando Benitez Munoz u novom klubu naslijedio turskog trenera kojeg zastupa ista agencija. Uzevši u obzir preciznu kronologiju zbivanja, teško je povjerovati da je riječ o pukoj slučajnosti…

- Ako su on i njegov menadžer imali namjeru otići u drugi klub, mogli su to jednostavno reći i sve bi brzo riješili. Nije bilo potrebe za ovakvim postupcima. Mladosti ne trebaju takvi treneri. Momčad HAOK Mladost u nastavku sezone vodit će Toni Kovačević, dijete kluba koji je izbor kako igrača, tako i čelnih ljudi kluba i o njemu treba pričati i pisati, a ne o malim ljudima i takvim karakterima“, poručio je Antunović.

U ništa manjem šoku danas nije ni novi trener Mladosti Toni Kovačević.

- Ne znam što bih rekao. Jako smo razočarani. Osjećamo se prevareni i izigrani. Nije to bilo nikako fer odrađeno. Ovaj klub to nije zaslužio. Ne želim biti grub niti uvrijediti trenera Munoza, želim mu svu sreću. Ali, iskreno, svašta bih imao za reći. Ne razumijem da nije mogao stati pred direktora i otvoreno reći 'imam bolju ponudu', nego izmišljati takve laži. Od prvog dana treninga, što god je rekao da mu treba za treninge, sve mu je osigurano i kupljeno. Klub je apsolutno stajao uz njega i ovih mjesec dana. Igrači su šokirani, jučer smo cijeli dan na telefonima. Kako sam igrao u Emiratima, dobio sam valjda 300 poziva. Kolege su mi slale slike da je on tamo na treninzima. Vjerojatno je sve to financijski bilo motivirano, jer ne znam kako drukčije objasniti sve“, otkriva Kovačević za kojeg su igrači inzistirali da ih preuzme.

- Nisam bježao od te funkcije. Mi smo svi profesionalci, moramo gledati da je pred klubom ključni dio sezone i da posao moramo odraditi do kraja, onako kako su i zacrtani planovi. Poznajem i protivnike i natjecanja koja nas čekaju, a i svoje igrače, tako da nemam nikakvog straha. Momci stvarno odlično rade na treninzima, super je energija, motivirani su, a cijela ova ružna priča motivirat će ih da još više pokaže koliko su jaki - poručio je trener Mladosti Toni Kovačević čiju momčad sutra od 18 sati u Domu odbojke čeka nastavak Superlige gdje dočekuju varaždinski Cratis.

- Puno bivših igrača Mladosti igra u toj momčadi, sigurno su željni dokazati se protiv nas, a pojačali su se i s našim donedavnim igračem Stankom Stankovićem. Ne smijemo ih podcijeniti, moramo od prvog poena pokazati zašto smo mi prvi, a oni zadnji na tablici - zaključio je Kovačević.