Navijači Dinama bijesni su nakon debakla, a krivac im je samo jedna osoba: 'Neka vas je stid'

Foto: Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Marko Pavić
06.11.2025.
u 20:44

Navijači Dinama u komentarima na službenoj Facebook stranici kluba pokazali su veliko nezadovoljstvo, a glavnim i odgovornim krivcem smatraju trenera Marija Kovačevića.

Dinamo je doživio težak poraz u 4. kolu Europske lige. Celta je na Maksimiru slavila s uvjerljivih 3:0 (3:0) i tako plavima režirala debakl. To je Dinamu prvi put u povijesti da je na poluvremenu neke europske utakmice na Maksimiru primio tri gola. Navijači Dinama u komentarima na službenoj Facebook stranici kluba pokazali su veliko nezadovoljstvo, a glavnim i odgovornim krivcem smatraju trenera Marija Kovačevića.

Evo nekih od komentara koji su dobili najviše lajkova na Facebook stranici Dinama.

"Treneru najveća ljudino, primjer čovika i borca i dobar trener što si i pokazao u prijašnjim klubovima, ali čini se daje ovo ipak prevelik zalogaj."

"Neka vas je stid i sram."

"Ne ide već dugo……zovite Bjelicu, samo to ću reći."

"Najgore što će i protiv Istre izvesti isti početni sastav."

"Vrijeme je da se dovede trener s nekim finim iskustvom, a ne jer je dobričina."

"Svaka čast svim navijačima što su ostali na stadionu u drugom poluvremenu i svima nama koji smo ostali uz male ekrane gledat ovaj Dinamo."

"Kovačević još jednom 'meni je ovdje lijepo... svi mi pomazu...znate da imamo novu ekipu i treba vremena... momci dobro rade i ja sam zadovoljan s njima....'"

"Krunu vraćaj."

"Ja sam laik... ali nije li 0-3 protiv kluba iz La Lige na poluvremenu prilika da u drugom vidimo Mudražiju, Soldu, Mikića, Varelu pa i Filipovića, a ne neke poluozlijeđene bitne igrače, kad ako ne tad?"
Navijači Dinamo

EJ
ejStef
20:52 06.11.2025.

Dinamo izgleda i igra sve lošije, igrači s klupe su uništeni, atmosfera je loša, pripreme utakmica nema, praćenja igre nema, bezidejan trener, bezidejna igra, vjerojatno uništena sezona... Nije to trener za Dinamo.

AN
ANTONIJ4444
20:50 06.11.2025.

Premalo individualne kvalitete Nikad lošiji unatrag 20 godina.

DE
Dex
20:47 06.11.2025.

isti su ga maltene do jučer proglašavali svecem dok je bio prvi u EL .. samo dokaz kako neki ljudi pojmanemaju nego im je samo do pljuvanja

