Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 205
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
45 MINUTA UŽASA

Ovakvu katastrofu Dinamo ne pamti: Celti uspjelo ono što na Maksimiru nije ni europskim velikanima

Zagreb: UEFA Europska liga, grupna faza, 4. kolo, GNK Dinamo - Celta Vigo
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
06.11.2025.
u 20:29

Pamtimo težak poraz protiv Lyona u Ligi prvaka 2011., ali tada je Dinamo čak vodio na poluvremenu s 1:0 golom Matea Kovačića

Španjolska Celta iz Viga na odmor je na Maksimiru otišla s velikih 0:3 protiv zagrebačkog Dinama. Gosti iz Viga mrežu Ivana Nevistića tresli su u 3., 29. i 44. minuti. Prvi i treći pogodak postigao je 24-godišnji Pablo Duran koji je loptu u mrežu gurnuo i za drugi pogodak gostiju, no tada se lopta odbila od Sergija Domingueza pa je pogodak upisan kao autogol.

Ovaj rezultat povijesno je loš za zagrebačke plave jer Celta je tako postala prva momčad u povijesti koja je na poluvremenu na Maksimiru imala tri gola prednosti protiv Dinama u Europi. Znali su modri pošteno "nastradati" na svom terenu, no nikada ovako. Pamtimo težak poraz protiv Lyona u Ligi prvaka 2011., ali tada je Dinamo čak vodio na poluvremenu s 1:0 golom Matea Kovačića.

Kovačević sprema veliko iznenađenje za Španjolce? Procurio vjerojatni sastav za Celtu

Bilo je i drugih teških poraza poput onih protiv Salzburga (1:5), Milana (0:4), Juventusa (0:4) ili Manchester Cityja (1:4), ali nitko od njih nije na predahu imao tri gola prednosti nad Modrima. Štoviše, samo su dvije momčadi ikada otišle na odmor s dva gola viška na Maksimiru.

VEZANI ČLANCI: 

Uspjelo je to francuskom Auxerreu u kvalifikacijama za Kup UEFA-e 1989. i Juventusu u spomenutoj pobjedi 0:4 u Ligi prvaka 2016. 

Ključne riječi
poraz Maksimir Celta Vigo Dinamo

Komentara 1

Pogledaj Sve
MA
MarasG
20:41 06.11.2025.

Kovacevic,Nevistic,Teophil,... nisu za dinamo.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja