Ovakvu katastrofu Dinamo ne pamti: Celti uspjelo ono što na Maksimiru nije ni europskim velikanima

Španjolska Celta iz Viga na odmor je na Maksimiru otišla s velikih 0:3 protiv zagrebačkog Dinama. Gosti iz Viga mrežu Ivana Nevistića tresli su u 3., 29. i 44. minuti. Prvi i treći pogodak postigao je 24-godišnji Pablo Duran koji je loptu u mrežu gurnuo i za drugi pogodak gostiju, no tada se lopta odbila od Sergija Domingueza pa je pogodak upisan kao autogol.

Ovaj rezultat povijesno je loš za zagrebačke plave jer Celta je tako postala prva momčad u povijesti koja je na poluvremenu na Maksimiru imala tri gola prednosti protiv Dinama u Europi. Znali su modri pošteno "nastradati" na svom terenu, no nikada ovako. Pamtimo težak poraz protiv Lyona u Ligi prvaka 2011., ali tada je Dinamo čak vodio na poluvremenu s 1:0 golom Matea Kovačića.

Bilo je i drugih teških poraza poput onih protiv Salzburga (1:5), Milana (0:4), Juventusa (0:4) ili Manchester Cityja (1:4), ali nitko od njih nije na predahu imao tri gola prednosti nad Modrima. Štoviše, samo su dvije momčadi ikada otišle na odmor s dva gola viška na Maksimiru.

Uspjelo je to francuskom Auxerreu u kvalifikacijama za Kup UEFA-e 1989. i Juventusu u spomenutoj pobjedi 0:4 u Ligi prvaka 2016.