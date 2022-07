Nastavljaju se odlasci mladih nada Cibone, dočekao ga bivši izbornik širom raširenih ruku

Još jedan košarkaš sjajne Cibonine generacije otišao je potpuno besplatno. MVP finalne serije u kojoj je Cibona pobijedila Zadar i osvojila naslov domaćeg prvaka, Toni Nakić napustio je klub zbog specifične situacije i nastavit će karijeru u Španjolskoj.

Nakić je potpisao za španjolskog prvoligaša Breogana, momčad koju vodi bivši hrvatski izbornik Veljko Mršić. Osim što je bio izbornik, trenirao je Mršić ne tako davno i Zadar pa jako dobro zna kakav je igrač 23-godišnji Nakić.

Breogan je u protekloj sezoni završio 11. u španjolskom prvenstvu i nije izborio doigravanje.

Iako se spominjalo da bi Nakić mogao i ostati u Zagrebu ako Cibona nekim čudom preživi, to se ipak nije ostvarilo. Bio je za njega zainteresiran i grčki Peristeri u kojem je trenersku karijeru započeo proslavljeni Grk Vassilis Spanoulis, ali on je ipak imao druge planove. Sve to je iskoristio Veljko Mršić i doveo novo pojačanje.