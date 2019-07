Hrvatski košarkaši u šoku! Nije ugodno kada se hotel od 50 katova ljulja

U svojem debiju u dresu New Orleans Pelicansa, prvi pick drafta Zion Williamson zakucavao je takvom silinom da je dolazilo do "tektonskih poremećaja" što je stilska figura koju mi novinari volimo koristiti.

No, baš ta utakmica Pelicansa i Knicksa prekinuta je u 33. minuti, kod vodstva Pelikana 80:74 zbog stvarnog pomicanja tla. Veliki semafor dvorane Thomas & Mack Center toliko se zaljuljao da su suci odlučili prekinuti utakmicu.

Nešto kasnije, u susjedom Cox Pavillionu prekinuta je i utakmica San Antonio Spursa i Orlando Magica i to nakon treće četvrtine kod rezultata 75:69 za ljetnu momčad kluba s Floride.

U tom trenutku rečeno je gledateljima da mirno napuste dvoranu a igračima da se što prije presvuku i krenu ka svojim autobusima.

U tom "povlačenju na rezervni položaj" ostali smo bez statistike, no bolje i to nego bez glave. Uostalom i naš Luka Šamanić, krilni-centar ljetnog sastava Spursa, u prvi mah se jako zabrinuo:

- Sjedim na klupi, ljulja mi se tlo pod nogama i pitam se je li mi toliko loše da ću se onesvijestiti. No, kada su me suigrači počeli pitati jesam li osjetio i kada sam vidio da se lampe na stropu dvorane ljuljaju, bilo mi je jasno da je to potres.

A on je, u svom kalifornijskom epicentru Ridgecrestu, bio magnitude 7,1, no prilično se osjetio i u 230 kilometara udaljenom Las Vegasu. Uostalom, doživjeli su ga i naši košarkaši koji su u to vrijeme bili u svom hotelu Palms.

Kada se hotel od pedesetak katova počeo ljuljati igrači su se sjurili dolje, a i predsjednik HKS-a Stojko Vranković (23. kat) i liječnik reprezentacije Miran Martinac (31. kat) priznali su nam da im nije bilo nimalo ugodno. Dr. Martinac je sišao požarnim stepenicama, a Stojko je pak kazao:

- Kada se noćna lampa počela ljuljati shvatio sam da je vrag odnio šalu. Bio je to vrlo neugodan osjećaj.

Razumijemo ih jer kada se dan prije dogodio potres, ovaj Večernjakov novinar sjedio je na krevetu svoje sobe na 19. katu i pisao na laptopu. Kada se sve oko njega počelo ljuljati ustao se i pomislio da će pasti u nesvijest. Srećom, bio je to "samo" potres magnitude 6,4 (u Kaliforniji) koji se prilično osjetio i u Nevadi.