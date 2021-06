Našičani imaju budžet od 10 milijuna kuna i gradit će arenu s 4000 mjesta

Rukometaši Nexea jučer su se, nakon finalne utakmice hrvatskog kupa, službeno oprostili od četvorice igrača. Dvojica su prestala igrati rukomet, a dvojica idu u nove klubove. Od profesionalnog igranja oprostili su se Marko Mrđenović i Albin Eter, dok su klub napustili Marko Buvinić i Tomi Vozab.

Buvinić u Rumunjsku

– Mrđenović i Eter su najdulje bili u klubu. Koliko se sjećam Eter je u klub došao 2006,. godine i cijelo vrijeme je bio s nama. Lijepo je reći da će njih trojica od četvorice i dalje ostati vezan uz klub. Tako će Mrđenović ostati u Našicama raditi s mlađim dobnim skupinama. To je bila njegova, ali i naša želja. Eter već radi kod nas u tvrtki, ma uključit će se također u rad s mladima. Što se tiče Vozaba, imamo neke kombinacije da i dalje ostane uz klub bez obzira na to gdje će nastaviti karijeru. Što se tiče Buvinića, on odlazi u rumunjsku Constantu gdje je dobio vrhunski ugovor. Nadam se da ću ga barem još jednom u karijeri vidjeti u dresu Nexea – rekao je Josip Ergović, predsjednik kluba.

Kako ocjenjujete sezonu?

– Unatoč izazovima koje je donijela pandemija koronavirusa, možemo reći da je iza nas jedna vrlo uspješna sezona. Ponosan sam na činjenicu da je naš klub istinski primjer kako se upornost i težak rad uistinu isplate. RK NEXE je tako danas respektabilan rukometni klub, s mnogobrojnom publikom i odanim navijačima, a osobito smo ponosni što smo popularizirali rukomet u našoj Slavoniji i na vlastitom primjeru pokazali koliko je važno ulagati u sport u Hrvatskoj. Ambiciozno smo ušli u sezonu, neke zadane ciljeve smo uspjeli ostvariti, a neke ne, no to nije umanjilo naš entuzijazam – kaže Ergović.

Nexe je financijski potpuno neovisan klub. Budžet kluba kreće se na razini od desetak milijuna kuna – najveći dio budžeta daje Nexe Grupa, 20 posto ostali sponzori, dok deset posto prihoda dolazi od komercijalnih djelatnosti kluba.

Želim obitelji u dvorani

– Imamo uistinu velike ambicije, a prije svega pratimo trendove u rukometu, ali i kod mlađe populacije do koje želimo doprijeti. Ulagat ćemo u razvoj Nexe akademije, cilj nam je rad s mladima dići na još veću stručnu razinu i izaći iz okruženja Grada Našica kroz partnerstvo s nekim drugim rukometnim klubovima u Slavoniji. U planu je i izgradnja Arene Nexe za 4000 gledatelja u partnerstvu s nadležnim institucijama, a koristeći dostupna sredstva iz EU fondova. Želimo i pojačati takozvani “fan experience” – pružiti našim gledateljima jedinstveno iskustvo dolaska i praćenja naših utakmica gdje ćemo poseban naglasak staviti na obiteljska druženja u našoj dvorani – zaključio je Ergović.