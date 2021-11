Hrvatski stručnjak: Ne treba Brunu ograničavati, ako želi doći po loptu, nek dođe

Jako je teško povjerovati da je Dinamo protiv istog protivnika odigrao dvije nevjerojatno različite utakmice. Rapid iz Beča je s praktički istom momčadi došao na Maksimir i ostao rutinski izdominiran kao, bez uvrede, jedan HNL drugoligaš, pa Dinamo je i protiv takvih ove sezone imao teže utakmice. Upravo zbog toga je ta usporedba nepojmljiva sa susretom u Austriji u kojoj je Rapid bio solidan i borben, a Dinamo spor i bezidejan. Zanima nas kako je da iste momčadi u tako kratkom periodu preokrenu svoju izvedbu protiv istog kluba, a o tome nam je rekao Andrej Panadić, bivši strateg Istre.

Razlika utakmica

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL 04.11.2021., stadion Maksimir, Zagreb - UEFA Europska liga, skupina H, 4. kolo, GNK Dinamo - Rapid Wien.

- Ako smo realni, kvaliteta Rapida ne može biti ni blizu individualne, ali ni taktičke razine Dinama. Dinamova razina je neusporedivo bolja. Za prošlu utakmicu smo znali da jedino mogu igrati čvrsto i kompaktno, a na to nismo uspjeli odgovoriti zbog grešaka u najobičnijim dodavanjima. Za razliku od te utakmice, Dinamo je pokazao svoju klasu, s tečnom i fluidnom igrom, kvalitetnim i preciznim dodavanjima, jako dobrim tajmingom u trčanju za dubinsko dodavanje, puno trke i s puno želje prema naprijed - analizira Panadić.

Dva dupla pasa i savršen ubačaj za glavu Petkovića. Koja je Vaša analiza akcije Mislava Oršića za prvi pogodak Dinama, akcije koja je počela s centra?

- Mislav ima te nevjerojatne prodore u sebi. Ali odlično je što nisu samo solo prodori nego ovakvi prodori gdje je suradnja sa suigračima savršena. U punom sprintu odraditi dva precizna dupla pasa i još precizan ubačaj, i to u punom sprintu, to vam je velika kvaliteta Mislava Oršića. O Bruni ne treba previše ni pričati, dokazao je kakav je genijalac na terenu. Fascinantno je gledati kakvu viziju ima dok je u duelu, koliko je siguran u duelu. Ma ne možeš takvog igrača ograničavati, ako želi duboko doći po loptu, nek dođe, i napadači poput Ibre i Kanea to rade - dodao je Panadić.

Kako, pak, komentirate igru Komnena Andrića? Izgleda da iz tjedna u tjedan dokazuje da je dobro iskoristio svoj povratak na Maksimir i ugurao se u situaciji kad su ostali bili ozlijeđeni.

- Jako dobar napadač koji odrađuje svoj posao. Evo, danas je zabio, sudjelovao u duplom pasu s Oršićem kod prvog kola, bio jako aktivan. Dobro se pokazao nakon povratka, dobra klasična devetka koja stoji ispred Petkovića, zna odigrati Mantinelu i zabijati u kaznenom prostoru - dodao je čovjek s višegodišnjim trenerskim iskustvom.

Zadnje kolo u Londonu

Dinamo sada ima sve u svojim rukama, protiv Genka može završiti posao. Ne bi bilo dobro strepjeti do zadnjeg kola u Londonu protiv West Hama.

- Na to ne treba računati, West Ham nam je nemoguća misija, Dinamo to mora riješiti sada, i mislim da hoće. Ako budu na razini ovog danas, neke stvari i popraviti, a neke stvari nastaviti iz ove utakmice. To se bez problema može odraditi. Bez filozofije, treba pobijediti to, biti siguran i ideš dalje. Lopta je danas išla dosta dobro i brzo, a Dinamo to može još brže i s još više ideje - rekao je Andrej Panadić.