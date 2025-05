Napustio Indoneziju, stigao u Hrvatsku i ispisao povijest: Nije znao niti riječ hrvatskog, a sad je junak

Mladić rođen u Indoneziji, Aria Daniel Dinata (21), u samo nekoliko godina postao je ključna figura hrvatskog badmintona, ispisujući povijest osvajanjem prve europske medalje za Hrvatsku. U srcu jugoistočne Azije, u vrevi višemilijunske Džakarte, 12. srpnja 2003. godine rođen je dječak čija će sportska sudbina ispisati nesvakidašnje poglavlje, ne samo u njegovu životu već i u povijesti sporta jedne europske zemlje udaljene tisućama kilometara.

Mama slala ponude

– Kako je konkurencija u Indoneziji jaka, mama se jednog dana odlučila javiti na nekoliko europskih adresa. Jedina zemlja iz koje je stigao odgovor bila je Hrvatska. Mislim da je dogovor bio da mogu doći na tri mjeseca i vidjeti kakav je ovdje život, kakvi su treninzi, koliko možemo unaprijediti moju igru, a ako mi se nešto ne svidi, u svakom se trenutku mogu vratiti u Indoneziju – priča Aria.

Najprije je živio i trenirao u Dubrovniku, a poslije se preselio u Zagreb kako bi bio bliže reprezentaciji.

– Badminton je bio moj prvi sport koji sam trenirao. U Indoneziji badminton nije samo sport već i strast, tradicija i neizostavni dio nacionalnog identiteta. Već sa sedam godina moj talent nije dugo ostao neprimijećen, a put me ubrzo odveo u redove jednog od najprestižnijih indonezijskih badmintonskih klubova, PB Jaya Raya. Ovaj klub, poznat po stvaranju svjetskih prvaka i olimpijskih pobjednika, postao je moje sportsko utočište, mjesto gdje se moj talent brusio pod paskom iskusnih trenera – rekao je Aria.

Juniorski dani bili su obilježeni predanim radom i željom za dokazivanjem. Godina 2017. ostat će upisana kao prva velika prekretnica u njegovoj mladoj karijeri. Na prestižnom natjecanju "Singapore Youth International", Dinata je pokazao svu raskoš svojeg talenta, dominiravši u pojedinačnoj konkurenciji za dječake do 15 godina. Osvajanje naslova na tako jakom međunarodnom turniru bilo je jasan signal da je riječ o igraču iznimnog potencijala, mladiću čije vrijeme tek dolazi.

Život katkada ispisuje neočekivane scenarije, a jedan takav scenarij odveo je Aria Daniela Dinatu daleko od rodne Jakarte, na drugi kraj svijeta. Prije otprilike tri godine, ovaj talentirani mladić donio je životnu odluku i stigao u Hrvatsku, zemlju koja je u tom trenutku imala skromniju badmintonsku tradiciju u usporedbi s njegovom domovinom, ali koja je širom otvorila vrata njegovom talentu i ambicijama. Dolazak u novu sredinu, s drugačijom kulturom, jezikom i klimom, zasigurno je predstavljao veliki izazov za mladog sportaša.

– Zagreb je postao moj novi dom, a hrvatski badmintonski tereni poprište svakodnevnih treninga i priprema za nove izazove. Od 2023. godine počeo sam predstavljati Hrvatsku na međunarodnim badmintonskim natjecanjima.

Već u ožujku 2023., na turniru "Giraldilla International" na Kubi, Dinata je, igrajući u paru s Filipom Špoljarcem, pokazao da će biti značajno pojačanje za hrvatski badminton. Osvojili su izvrsno drugo mjesto u disciplini muških parova, najavivši uspješnu suradnju i potencijal za još veće domete. Ipak, Dinatin pravi proboj na međunarodnoj sceni u pojedinačnoj konkurenciji tek je slijedio. Rujan iste godine donio mu je trenutak za pamćenje – na latvijskom međunarodnom prvenstvu osvojio je svoj prvi seniorski međunarodni naslov pod hrvatskom zastavom. Aria Daniel Dinata nastavio je nizati uspjehe s nevjerojatnom lakoćom i samopouzdanjem. Njegova igra, koju karakteriziraju brzina, agilnost, tehnička profinjenost i taktička zrelost, postajala je sve prepoznatljivija i cjenjenija među badmintonskim stručnjacima i suparnicima.

Godina 2025. zlatnim će slovima ostati upisana u povijest hrvatskog badmintona, a glavni protagonist te sportske bajke bio je upravo Aria Daniel Dinata. U travnju 2025. na Europskom prvenstvu u badmintonu dogodio se trenutak koji su sanjale generacije hrvatskih badmintonaša. Dinata je, igrajući pod hrvatskom zastavom, osvojio brončanu medalju. Bila je to prva medalja za Hrvatsku u povijesti europskih prvenstava u badmintonu, nevjerojatan uspjeh koji je odjeknuo sportskim svijetom i potvrdio da Dinatin dolazak u Hrvatsku nije bio samo osobna priča o uspjehu već i prekretnica za cijeli jedan sport u zemlji.

– Vrlo sam sretan zbog tog rezultata. Ni danas, kad je prošlo neko vrijeme, nisam još svjestan što sam zapravo postigao. Bilo je teško, ali više s mentalne strane nego li fizičke, igračke... Sjećam se da sam trebao igrati protiv prvog nositelja, igrača iz Danske. On je odustao od turnira, pa sam tada znao da mogu daleko dogurati. I baš zbog toga nije bilo lako. Bilo je to nevjerojatnih tjedan dana u Danskoj, u Horsensu, i još uvijek ne mogu vjerovati da sam kući donio medalju. Ispisao sam povijest i ponosan sam što sam ja bio taj koji je to prvi ostvario. Put nije bio lagan. Još nisam pronašao idealno mjesto na koje bih spremio medalju pa spavam s njom. Mislim da će tako biti i dalje, dok god mi ne dosadi – istaknuo je.

Dinatu je ova medalja lansirala u svjetski top 100, a kad je stigao u Hrvatsku, nije bio ni među najboljih 1000 igrača na ljestvici.

Trenutačno Aria Daniel Dinata živi i trenira u Zagrebu, gradu koji je prihvatio kao svoj drugi dom i u kojem brusi formu za buduće izazove.

– Moja svakodnevica ispunjena je napornim treninzima, taktičkim pripremama i stalnom željom za napretkom. Prilagodba na život u Hrvatskoj, iako je u početku zasigurno nosila svoje izazove, sada je dio moje uspješne priče. U budućnosti imam veliki cilj – nastup na Olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine. Predstavljati Hrvatsku na najvećoj svjetskoj sportskoj smotri san je svakog sportaša, a za me bi to bio vrhunac karijere i prilika da svojoj drugoj domovini donesem još radosti i ponosa. Put do Los Angelesa bit će dug i zahtjevan, ispunjen brojnim turnirima, kvalifikacijama i odricanjima.

Volite li nogomet?

– O Hrvatskoj nisam znao previše, znao sam samo za uspjehe nogometne reprezentacije. Za Hrvatsku sam prvi put čuo kada je osvojila srebro na Svjetskom nogometnom prvenstvu 2018. godine u Rusiji. Sjećam se i da sam gledao tu utakmicu s obitelji. Volim nogomet, veliki sam zaljubljenik. Naravno, navijam za Dinamo.

Priprema se za SP u Parizu

Aria Daniel Dinata nastupio je nedavno u Saint Denisu na Reunion Openu gdje je, nažalost, morao predati svoj susret 1. kola zbog ozljede. Osjetio je bolove u kuku zbog čega je, ne želeći riskirati težu ozljedu, odlučio predati svoj susret. Njegov idući nastup trebao bi se dogoditi krajem lipnja, a nakon Europskog prvenstva i osvojene brončane medalje idući veliki turnir za koji se priprema je Svjetsko prvenstvo u Parizu krajem kolovoza.

– Nadam se da će zbog mog povijesnog uspjeha na Europskom prvenstvu više djece biti zainteresirano za igranje badmintona u Hrvatskoj. Također, nadam se da će zbog svega toga ovaj sport biti ozbiljnije shvaćen u Hrvatskoj, nego li je sada.