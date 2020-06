Napokon! Prvi put u Hrvatskoj nakon pojave korone, mnogi će se razveseliti

U utorak na Rujevici na rasporedu je derbi 29. kola Prve HNL Rijeka - Lokomotiva (21.05 sati), a ovo će biti prvo kolo nastavka prvenstva nakon korona-krize na kojem će se igrati pred navijačima

Sjajna je ovo vijest za sve ljubitelje HNL-a koji će se posebno veseliti ovoj novosti, a jedan od njih je i igrač Rijeke Gorgon.

"Kad se igra doma na Rujevici pred navijačima, to je velika razlika i to se osjeti na terenu. Nije to nikakva isprika za kiks protiv Varaždina (0-0) u prošlom kolu, ali bit će puno lakše igrati uz navijače i nadam se da nam mogu dati dodatan impuls", kazao je, kako prenosi internetski portal Rijeke, napadač Alexander Gorgon.

Bit će to dvoboj treće i četvrte momčadi na tablici, a stadion na Rujevici neće biti otvoren u punom kapacitetu. U posljednjem ovosezonskom prvenstvenom dvoboju Lokomotiva je 1. veljače u Kranjčevićevoj slavila s 2-1. Na početku sezone, u 2. kolu, Rijeka je pobijedila s 1-0, a jedan susret završio je remijem (1-1).

U utorak u 29. kolu još se sastaju Hajduk - Varaždin (18.55 sati) i Istra 1961 - Inter Zaprešić (18.55), a u srijedu Dinamo - Slaven Belupo (18.55) te Osijek - Gorica (21.05).

Vodeći Dinamo ima 68 bodova, na drugom mjestu je Hajduk s 51 bodom, a toliko ima i Rijeka. Lokomotiva je četvrta s 49, a peti Osijek ima 46 bodova.

Iako se već igrala vaterpolo utakmica između Hrvatske i Crne Gore u Dubrovniku, ovo je prvi elitni nogometni događaj koji će igrati pred gledateljima.

