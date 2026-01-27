Veliki preokret! Talijani: Dinamo zbog komplikacija odustaje od Livakovića i dovodi vratara Pise?

Šemper, rođeni Zagrepčanin, prošao je omladinski pogon Dinama i branio za seniore na 12 utakmica u razdoblju od 2016. do 2018. godine. U Pisu je stigao iz Coma 2024. godine za 2,3 milijuna eura i s klubom ima ugovor do ljeta 2027. godine. Prema Transfermarktu vrijedi 3,5 milijuna eura.

Talijanski insajder Nicolo Schira prenosi informaciju kako Dinamo razmišlja o povratku hrvatskog golmana. Transfer Šempera možda je izgledan zato što se još uvijek nije razriješila saga oko Dominika Livakovića. Hrvatski reprezentativac i dalje je 'zaglavio' u Gironi u kojoj se nalazi službeno na posudbi iz Fenerbahčea. Budući da prijelazni rok u Hrvatskoj traje do 17. veljače, plavi imaju vremena čekati i iscrpljivati Fenerbahče kako bi postigli što povoljnije uvjete, ali izgleda kako ipak razmišljaju i o rezervnim opcijama.

Šemper je igrao i za sve mlađe uzraste hrvatske reprezentacije. Sveukupno je za mlade vatrene skupio 47 nastupa, a bio je član sjajne generacije koja je došla do četvrtfinala Svjetskog prvenstva u Čileu, kad nas je pobijedio budući viceprvak Mali.