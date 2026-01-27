Naši Portali
bivši dinamovac

Veliki preokret! Talijani: Dinamo zbog komplikacija odustaje od Livakovića i dovodi vratara Pise?

Autor
Karlo Ledinski
27.01.2026.
u 14:43

Golman talijanskog prvoligaša Pise Adrian Šemper (28) na meti je zagrebačkog Dinama. Tako barem tvrde talijanski mediji. To bi značilo da je Dinamo odustao od Livakovića, kojeg Fenerbahçe zasad ne želi pustiti, barem ne po cijeni koju je zagrebački klub spreman platiti.

Šemper, rođeni Zagrepčanin, prošao je omladinski pogon Dinama i branio za seniore na 12 utakmica u razdoblju od 2016. do 2018. godine. U Pisu je stigao iz Coma 2024. godine za 2,3 milijuna eura i s klubom ima ugovor do ljeta 2027. godine. Prema Transfermarktu vrijedi 3,5 milijuna eura.

Talijanski insajder Nicolo Schira prenosi informaciju kako Dinamo razmišlja o povratku hrvatskog golmana. Transfer Šempera možda je izgledan zato što se još uvijek nije razriješila saga oko Dominika Livakovića. Hrvatski reprezentativac i dalje je 'zaglavio' u Gironi u kojoj se nalazi službeno na posudbi iz Fenerbahčea. Budući da prijelazni rok u Hrvatskoj traje do 17. veljače, plavi imaju vremena čekati i iscrpljivati Fenerbahče kako bi postigli što povoljnije uvjete, ali izgleda kako ipak razmišljaju i o rezervnim opcijama.

Šemper je igrao i za sve mlađe uzraste hrvatske reprezentacije. Sveukupno je za mlade vatrene skupio 47 nastupa, a bio je član sjajne generacije koja je došla do četvrtfinala Svjetskog prvenstva u Čileu, kad nas je pobijedio budući viceprvak Mali. 
