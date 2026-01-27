Igrač utakmice otkrio o doprinosu kojih reprezentativaca se ne priča dovoljno: 'Rade odličan posao'

Hrvatska rukometna reprezentacija u pretposljednjoj utakmici drugog kruga uz puno muke svladala je Sloveniju s 29:25. Bila je to utakmica u kojoj je Hrvatska vodila od samog početka, a rezultat je izjednačen bio u samo tri navrata. Ipak, ne može se reći da su naši rukometaši lakoćom došli do pobjede, a posebno brine ozljeda našeg prvog lijevog vanjskog Zvonimira Srne.

Najučinkovitiji u našim redovima bio je Tin Lučin sa sedam golova, a David Mandić dodao je šest. Naši vratari kombinirano su zaustavili 12 udaraca (sedam Mandić, pet Kuzmanović). Najbolji kod Slovenaca bili su Domen Makuc i imenjak mu novak sa šest golova svaki.

Prvu izjavu nakon utakmice, za kamere RTL televizije, dao je igrač utakmice Matej Mandić.

Dominik Livaković je progutao najveću knedlu u životu: Ponižen je za sva vremena!' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Super smo otvorili utakmicu, odvojili se, zasluženo pobijedili. Prva meč-lopta je riješena, sutra je na redu druga.

Je li danas Hrvatska odigrala najbolju obrambenu utakmicu na ovom turniru?

- Dečki u obrani rade odličan posao od početka turnira, a ne spominje ih se dosta... Šušnju i Mamića. Ne treba više uopće razmišljati o ovoj utakmici, sutra je već druga.

Što očekujete od sutrašnje utakmice s Mađarskom?

- Protiv Mađarske očekujem tešku utakmicu. Oni će sigurno doći nabrijani zbog prošlogodišnje utakmice kada su imali veliku prednost pa ju na kraju ispustili. Imamo malu prednost u odnosu na njih, nekoliko sati više za regenaraciju.

Zna li se što o ozljedi Zvonimira Srne? Bio bi veliki udarac za reprezentaciju da smo ostali bez njega.

- Sigurno da bi bio veliki udarac, Srna igra odličan turnir. Napada 50 puta po utakmici, troši se nevjerojatno... Nema sreće s tim ložama, ali bilo bi šteta da ga nema za ostatak turnira.

Potom je pred kamere došao i drugi Mandić, David:

- Sutra je finale, moramo se regenerirati i rekuperirati. Teško je igrati dva dana zaredom, ali kako nama tako i njima. Sigurno da će i oni biti umorni. Mi moramo odigrati dobru utakmicu da ne bi bilo problema.

Je li ovo bila najbolja utakmice na Euru?

- Dižemo se iz utakmice u utakmice, to je važno, to je bio i neki plan uoči turnira.

Zvonimir Srna?

- Ne znam ništa o ozljedi Zvonimira Srne, ali nadam se da nije ništa strašno.

Leon Šušnja pohvalio je vraćanje u obranu i sjajnog vratara Mandića.