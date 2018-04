Napadač Dinama: Ovo moramo zaboraviti, a naši su klinci najmanje krivi za poraz

Trebala je to biti meč-lopta u borbi za naslov prvaka, Dinamo je imao priliku pobjedom nad Rijekom održati svoju veliku bodovnu prednost, nakon što je slavio u derbiju protiv Hajduka u Splitu, sve mu je bilo otvoreno. No imali su plavi velikih problema u sastavljanju momčadi, zaigrali su bez 11 igrača, tijekom utakmice ostali i bez Ćorića pa su priliku da zaigraju za prvu momčad dobila četiri debitanta, inače igrači druge momčadi Dinama koja je lider u drugoj ligi.

Četvorica se vraćaju

I takav kombinirani Dinamo bio je dominantan, ljutio se tijekom utakmice Matjaž Kek na svoje igrače, ali na kraju je mogao slaviti svoju prvu pobjedu u prvenstvu otkako je trener Rijeke.

– Odmah na terenu čestitao sam igračima Rijeke na pobjedi. Imali smo puno problema prije utakmice, ali svi su igrači dali svoj maksimum. Pokušavali smo, stvarali šanse, više puta dolazili do centaršuteva, ali nikako do čistih situacija – kazao nam je Mario Gavranović koji je otišao i do svlačionice Rijeke, strijelac i junak pobjede Rijeke Acosty poželio je Gavranovićev plavi dres. Dinamo sad treba sedam bodova u četiri kola koja su još pred njim. Prvo od tri uzastopna gostovanja već je u petak, možda je i najteže – idu k Slavenu Belupu u Koprivnicu.

– Treba zaboraviti ovo što je bilo i okrenuti se Koprivnici, nama je svaka utakmica važna, pokušat ćemo pobijediti sve do kraja i završiti prvenstvo kako mi to želimo, osvajanjem naslova prvaka – veli Gavranović.

Optimizam plavi mogu temeljiti na tome da im se vraćaju četiri igrača koja nisu mogla igrati zbog kartona protiv Rijeke (Ademi, Doumbia, Rrahmani i Fiolić), da bi se mogli oporaviti Benković, Sosa i Ćorić.

– Imamo jako puno ozlijeđenih igrača, treba vidjeti zašto je tako – zapitao se centarfor Dinama iako tu nema velikih upitnika, riječ je uglavnom o mehaničkim ozljedama, većina ima različite probleme tako da nema nekakvih drugih “simptoma”.

Dinamo je protiv Rijeke igrao s četiri debitanta, Muhar i Gabriel igrali su u prvih 11, onda su još ušli Đurasek i Miklić. I takav Dinamo bio je bolji od Rijeke, no nije znao zabiti.

Gabriel je skup za otkup?

– Naši mladi igrači odlično su odradili posao. Njima svima treba najmanje zamjeriti, oni su najmanje krivi za ovaj poraz od Rijeke. Pokazali su da imaju kvalitetu. Sigurno im nije lako igrati u svom debiju protiv aktualnih prvaka Hrvatske, mogu im samo čestitati na dobroj utakmici – zaključio je Gavranović.

Od tih novih igrača najviše se svidio Gabriel, mladi Brazilac koji je u Dinamo 2 došao na posudbu iz francuskog Lillea. I čini se da bi mogao biti ‘materijal’ za Dinamo, visok je, ima odličan skok, a zna i igrati, ima točnu predaju, dobru dugu loptu i s pravom je dobivao pljesak s tribina za svoju predstavu. Dinamo bi za 15-ak dana trebao odlučiti što će biti s Gabrielom. Ima mogućnost otkupa ugovora, ali po prvim informacijama Francuzi će tražiti mnogo novca, a Dinamo baš ne plaća skupo igrače. Lille ga je doveo iz Brazila za tri milijuna eura, nagađa se da bi toliko mogli i tražiti za njega jer ima ugovor do 2021. godine.

I ostali su dečki odigrali dobro, Gabriel i Perić odradili su svoje kao stoperi, Muhar uz jednu grešku i Đurasek dobar su posao napravili u sredini, a Borna Miklić ušao je u špicu tek pred kraj utakmice, u tih nekoliko minuta stigao je i razbiti glavu, ali nije bilo ništa ozbiljno.