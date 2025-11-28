'Nakon poraza od Zvezde, ovo nam je bilo važno. Protiv Dinama smo odigrali najbolju utakmicu'

Nogometaši Lillea jučer su ostvarili uvjerljivu pobjedu protiv zagrebačkog Dinama, na svom su travnjaku pobijedili s 4:0 i deklasirali svog protivnika u svim elementima nogometne igre.

Romain Perraud, branič francuske momčadi, istaknuo jeda je to bila jedna od najboljih utakmica njegova kluba ove sezone.

"Da, definitivno je ovo bila jedna od naših najboljih predstava. I utakmica u Rimu bila je izvrsna, a bilo je i nekoliko vrlo dobrih nastupa u Ligue 1. Mislim da dosljedno pružamo solidne igre, izjavio je 28-godišnji lijevi bek.

Ni ne čudi da je to najbolja utakmica Lillea jer su u svemu dominirali: posjed lopte im je bio 64 posto, bolji su bili u udarcima 17 (9): 3 (0), 5:1 u kornerima, 7:0 u velikim prilikama...

Nakon pobjeda protiv Rome (1:0) i norveškog Branna (2:1), Lille je ostvario treći trijumf u grupnoj fazi Europske lige.

- Poslije poraza od PAOK-a i Crvene zvezde, bilo nam je izuzetno važno vratiti se pobjedama. Zato smo bili maksimalno koncentrirani protiv Dinama, kako u prvom, tako i u drugom dijelu, rekao je Perraud.

Završilo je 4:0, ali čak je i trener Dinama Mario Kovačević zaključio da je moglo biti i više. S tim se slaže i Perraud.

- Možda smo mogli zabiti još koji gol, ali svakako, s obzirom na konačni rezultat i netaknutu mrežu, ovo je bila savršena večer za nas.

Francuski klub sada se okreće preostala tri kola, s ciljem osiguravanja mjesta među osam najboljih u Europskoj ligi, što bi im osiguralo izravan plasman u osminu finala.

- Mislim da će gol-razlika također biti vrlo važna. Želimo nastaviti igrati napadački nogomet, zabijati i uživati na terenu, zaključio je Perraud.