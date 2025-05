Nakon Modrićevog odlaska iz Reala dijeli se sramotna naslovnica. Pogledajte što su Španjolci objavili

Luka Modrić, kapetan hrvatske reprezentacije i ikona svjetskog nogometa, u 39. godini oprostio se od Real Madrida, čime je službeno zaključio jedno od najslavnijih poglavlja u povijesti "Kraljevskog kluba". Nakon 12 sezona ispunjenih trofejima, uključujući pet osvojenih Liga prvaka i Zlatnu loptu, Modrić napušta klub u kojem je stekao status legende, osvojivši niz kolektivnih i individualnih priznanja.

Njegov oproštaj izazvao je lavinu reakcija na društvenim mrežama i sportskim portalima diljem svijeta. Među najviše dijeljenim sadržajima ponovno se pojavila naslovnica iz 2012. godine, kada je španjolski Sport dočekao Modrićev dolazak s velikom dozom skepticizma. Tada su njegov transfer iz Tottenhama, vrijedan 42 milijuna eura, opisali kao "dimnu zavjesu" i pokušaj "prikrivanja sramote".

Također, u to vrijeme su ga čitatelji Marce u anketi proglasili najlošijim pojačanjem Real Madrida. Ipak, vrijeme je pokazalo koliko su te procjene bile pogrešne, Modrić je s godinama ne samo opravdao očekivanja, već ih daleko nadmašio, postavši najtrofejniji igrač u povijesti kluba i jedan od najvoljenijih među navijačima.

This is how the public opinion looked like when José Mourinho went all in to sign Luka Modrić for Real Madrid.



José Mourinho, 2012: "All I ask from the Madridistas is to give Luka Modrić some time. The Santiago Bernabeu will fall in love with his class."



Mourinho doesn't miss. pic.twitter.com/oMjVKzmHZV