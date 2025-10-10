Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 221
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
TRAGEDIJA

Nakon duge i teške bolesti preminuo poznati hrvatski igrač i trener (50). Ostavio je neizbrisiv trag

Pixabay
VL
Autor
Stjepan Meleš
10.10.2025.
u 09:20

Svoju karijeru počeo je u Ciboni, potom je otišao na studij u Sjedinjene Američke Države, a po povratku u Hrvatsku nosio je dres Zagreba, Dubrave i Kaptola

Tužna vijest stigla je jučer iz Zagreba, gdje je u 50. godini života nakon duge i teške bolesti preminuo poznati igrač i trener u više zagrebačkih košarkaških klubova Marin Mindoljević. Mindoljević je svoju karijeru počeo u Ciboni, potom je otišao na studij u Sjedinjene Američke Države, a po povratku u Hrvatsku nosio je dres Zagreba, Dubrave i Kaptola.

Veliki dio trenerske karijere proveo je u KK Cedevita, a radio je i u Medveščaku. Od Mindoljevića se opraštaju brojni klubovi u kojima je igrao, a potom i trenirao. Izraze sućuti Marinovoj obitelji i prijateljima uputili su Cibona, Cedevita, Zadar, Dubrava...

– Dugogodišnji trener koji je ostavio dubok trag u Cedeviti i hrvatskoj košarci. Vodio je generaciju rođenu 1994. koja se okitila naslovom kadetskog prvaka Hrvatske Bio je pomoćni trener seniora uz Srećka Medvedeca i Zdravka Radulovića, a u karijeri je jednako predano radio i s mlađim uzrastima, uvijek prenoseći znanje i ljubav prema najdražoj igri – napisala je Cedevita Junior. 

– S velikom tugom primili smo vijest da nas je nakon duge i teške bolesti u 50. godini života napustio naš bivši igrač Marin Mindoljević. 
Košarkaški klub Cibona izražava duboku sućut obitelji i prijateljima Marina Mindoljevića. Počivao u miru Božjem – objavila je Cibona. 

Stigle tužne vijesti o Michaelu Schumacheru: 'Više ne može govoriti, možda ga više nikad nećemo vidjeti'

Ključne riječi
Zagreb Zadar Marin Mindoljević košarka cibona

Komentara 1

Pogledaj Sve
MM
Marljivi mrav
10:24 10.10.2025.

Umro sa 50,a u penziju sa 67? Jel ga planirate oživit ili kak to funkcionira.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još