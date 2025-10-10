Nakon duge i teške bolesti preminuo poznati hrvatski igrač i trener (50). Ostavio je neizbrisiv trag

Tužna vijest stigla je jučer iz Zagreba, gdje je u 50. godini života nakon duge i teške bolesti preminuo poznati igrač i trener u više zagrebačkih košarkaških klubova Marin Mindoljević. Mindoljević je svoju karijeru počeo u Ciboni, potom je otišao na studij u Sjedinjene Američke Države, a po povratku u Hrvatsku nosio je dres Zagreba, Dubrave i Kaptola.

Veliki dio trenerske karijere proveo je u KK Cedevita, a radio je i u Medveščaku. Od Mindoljevića se opraštaju brojni klubovi u kojima je igrao, a potom i trenirao. Izraze sućuti Marinovoj obitelji i prijateljima uputili su Cibona, Cedevita, Zadar, Dubrava...

– Dugogodišnji trener koji je ostavio dubok trag u Cedeviti i hrvatskoj košarci. Vodio je generaciju rođenu 1994. koja se okitila naslovom kadetskog prvaka Hrvatske Bio je pomoćni trener seniora uz Srećka Medvedeca i Zdravka Radulovića, a u karijeri je jednako predano radio i s mlađim uzrastima, uvijek prenoseći znanje i ljubav prema najdražoj igri – napisala je Cedevita Junior.

– S velikom tugom primili smo vijest da nas je nakon duge i teške bolesti u 50. godini života napustio naš bivši igrač Marin Mindoljević.

Košarkaški klub Cibona izražava duboku sućut obitelji i prijateljima Marina Mindoljevića. Počivao u miru Božjem – objavila je Cibona.