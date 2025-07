Nakon 39 godina Hrvatica je opet na krovu Njemačke, iza svega se krije zanimljiva priča s finala

Weinheim je novi prvak Njemačke, to mu je prvi naslov u povijesti kluba, a u tom uspjehu sudjelovala je i hrvatska reprezentativka Mateja Jeger Majstorović. No, nije sve išlo glatko u rušenju dominacije Berlina. U prvom susretu finala Budneslige Weinheim je slavio sa 6:3, a u uzvratu Jeger i njene suigračice su povele 2:0 pa se meč prekinuo. Menadžer Berlina Andreas Hain je povukao svoju ekipu s meča uz izjavu da to nije predaja, već jednostavno prevruće u dvorani.

- Istina, bilo je vruće u dvorani, ali prijašnjih sezona mu nije smetalo kada je pobjeđivao. Da su oni vodili sigurno se meč ne bi prekinuo. Kada je vidio da gube 2:0 shvatio je da vjerojatno neće moći pobijediti i prekinuo meč. Nikome nije bila jasno što se događa, pa i njegovim igračicama. Nitko se nije ni bunio, osim njega. Njemu na finalne susrete nije došla Japanka Yuka Kaneyoshi, koja je dotad imala samo jedna poraz u ligi - istaknula je Mateja Jeger Majstorović te nastavila:

- Nakon što smo pobijedili na njihovom terenu 6:3 očekivali smo da će se Japanka pojaviti u uzvratu. Pogotovo jer je izgubila na nekom turniru u Japanu, ali nije došla.

Naša stolnotenisačica je već tri sezone u Weinheimu, dvije sezone su završavali na drugom mjestu, a sada su i osvojile tu titulu. Gradić s 45 tisuća stanovnika nikad nije imao ekipnog prvaka, ali i to se promijenilo.

- Na početku sezone nismo vjerovali da možemo do naslova, pogotovo kada smo vidjeli sastave Berlina, Kolbermoora, Langstadta itd. Znale smo da ćemo biti među prvih četiri-pet ekipa, ali da ćemo osvojiti baš titulu - ne.

Jeger Majstorović ostaje još jednu sezonu Weinheimu što će joj biti deseta sezona u Bundesligi. Zanimljivo, nema previše hrvatskih igračica koja su osvojile naslov prvakinja u Njemačkoj, koja je jedna od najjačih europskih liga. Ono što je sasvim sigurno jedna od Hrvatica s njemačkim naslovom bila je Brankica Batinić i to 1986. s Frankfurtom. Četrdesetak godina kasnije sada je to ostvarila i Jeger Majstorović.

Trebala je ići na turnir u Las Vegas, ali to je otkazala. Slijedi odmor pa pripreme za sezonu, EP u Zadru...

- Stvarno smo dobra ekipa, sve igramo različito i svaka od nas može doprinijeti. Na Svjetskom prvenstvu smo pobijedili Francusku, vjerujem da možemo sa svima igrati ili svima raditi probleme. Neću reći da idemo po medalju, ali sa svakim možemo u borbu. Za početak cilj je proći skupinu i onda se nadam da će nas i malo pomaziti ždrijeb.

Osim naslova prvakinja u klupskom dijelu, pružale je dobre nastupe u parovima. Osvojila je jedan turnir s Leom Rakovac, igrala nekoliko završnica...

- Zadovoljna sam sezonom, osjećam se da bolje igram i opuštenije. Gledamo prema naprijed, želja je otići na Olimpijske igre u Los Angeles. Šansa su parovi i ekipno s obzirom na to da će se igrati mješovito ekipno, muški i žene zajedno. Što se tiče parova Lea i ja smo 35. na svijetu i koliko god bilo dobro dosad možemo još napredovati. U ovom paru smo svaka doprinosile s individualnim kvalitetama, ali napredak može biti u kretnjama. Uz trening i dobru koncepciju možemo još bolje, uostalom naši nastupi su pokazali da možemo i s puno jačim parovima - zaključila je Jeger Majstorović.

Njezin sportski put duboko je ukorijenjen u domaćem stolnom tenisu. Prije nego što je postala internacionalka koja nastupa u njemačkoj Bundesligi, Mateja je čak 13 godina brusila svoj talent u zagrebačkom klubu Mladost, a provela je i godinu dana u klubu Dr. Časl. Ta dugogodišnja vjernost zagrebačkim klubovima postavila je temelje za karijeru koja će je kasnije odvesti do statusa reprezentativke i sudionice velikih natjecanja, uključujući i Olimpijske igre za mlade. Njezin prelazak u jaku njemačku ligu od lipnja 2015. godine bio je logičan korak naprijed, omogućivši joj redovite dvoboje na najvišoj razini i daljnji razvoj u zrelim igračkim godinama. Upravo je ta kombinacija domaćeg odgoja i međunarodnog iskustva oblikovala Jeger u otpornu i kompletnu igračicu kakva je danas, sposobnu da se nosi s pritiscima koje donosi profesionalni sport.

Prijelaz iz juniorske dominacije u neizvjesne seniorske vode bio je, očekivano, pun izazova. Dok je kao juniorka s lakoćom osvajala naslove, seniorska karijera donijela je borbu za svaki poen i svaki meč. Njezin najbolji plasman na svjetskoj ITTF ljestvici bio je 77. mjesto, što je respektabilan uspjeh koji potvrđuje njezinu pripadnost svjetskoj eliti. Međutim, put do vrha i ostanak na njemu zahtijeva neprestanu prilagodbu i rad. Nedavni mečevi, poput onog na WTT Contenderu u Zagrebu protiv Korejke Lee Daeun, gdje je upisala poraz od 0:3, pokazuju koliko je konkurencija na svjetskoj turneji nemilosrdna.