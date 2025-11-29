Naši Portali
TEŽAK JE MILIJUNE

Najveći svih vremena s cigaretom čekao autobus. Isti dan je ispisao povijest i zaradio bogatstvo

Stjepan Meleš
29.11.2025.
u 14:08

Osim što je postao najstariji osvajač ovog turnira od ranije je O'Sullivan i najmlađi pobjednik prvenstva Ujedinjenog Kraljevstva. Sa samo 18 godina, daleke 1993. godine, tada je u finalu svladao Stephena Hendryja.

Ronnie O'Sullivan, najbolji igrač snookera u povijesti, postao je najstariji osvajač prvenstva Ujedinjenog Kraljevstva u povijesti tijekom 2023. godine. U finalnom susretu O'Sullivan, koji će ovog utorka proslaviti 48. rođendan, je svladao Kineza Ding Junhuija s 10-7. Za O'Sullivana je to bila osma titula na prvenstvu Ujedinjenog Kraljevstva, što je rekordni doseg u povijesti, a ujedno je osvojio ukupno 40. titulu u sjajnoj karijeri.

Nakon osvajanja trofeja zaradio je 291 tisuću funti, a britanski mediji pišu da je težak preko 35 milijuna eura. Osim što je postao najstariji osvajač ovog turnira od ranije je O'Sullivan i najmlađi pobjednik prvenstva Ujedinjenog Kraljevstva. Sa samo 18 godina, daleke 1993. godine, tada je u finalu svladao Stephena Hendryja.

Nekoliko sati prije finalnog meča s Kinezom Dingom, O'Sullivan je s cigaretom mirno čekao autobus kad ga je ugledao i prepoznao jedan ljubitelj snookera i velikog Engleza. Oduševljeni fan prepoznao je najvećeg svih vremena i objavio video koji je u vrlo brzo postao viralni hit.
