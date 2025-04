Potresni intervju svjetskog prvaka zgrozio je naciju: 'Osjećam se užasno, grozim se samog sebe...'

Sedmerostruki svjetski prvak u snookeru, Ronnie O'Sullivan, osigurao je svoje mjesto u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva u kultnom Crucibileu uvjerljivom pobjedom nad Pang Junxuom. Unatoč brzoj pobjedi od 13-4, za koju mu je trebalo samo 17 minuta večernjeg dijela meča u ponedjeljak, 'Raketa' je nakon susreta iznio iznenađujuće iskrene komentare o svojim unutarnjim borbama. Iako je O'Sullivan dominantno stigao do četvrtfinala, nakon pobjede otvorio je dušu o svojim unutarnjim demonima, priznavši da se "osjećao tako nesigurno". Čak je otkrio da je odluku o samom nastupu na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu donio tek dan prije svog prvog meča protiv Alija Cartera.

U razgovoru za BBC nakon pobjede u ponedjeljak, O'Sullivan je pokušao objasniti svoje stanje: "[Novi] štap je u redu - problem sam ja. Odustao sam od pokušaja da shvatim što je to. Pokušavaš toliko stvari da to riješiš i ili moraš prihvatiti ili ne." Priznao je da se teško nosi s trenutnim osjećajem za stolom: "Ne mislim da bih mogao prihvatiti kako sam igrao neko vrijeme. Zato ću samo pokušati trenirati da se izvučem iz ovoga, dati si dvije godine i dati sve od sebe. Osjećam se tako nesigurno. Grozno je. Grozno je čak i kad igraš solidno," dodao je iskreno. Za svoje probleme djelomično je okrivio i rad s jednim trenerom: "Jedan trener me zeznuo i sad samo pokušavam to raspetljati, ali jednostavno mislim da ne mogu."

Iako je O'Sullivan pokazao bljeskove svoje izvanredne vještine pobijedivši Cartera i Junxua s uvjerljivom ukupnom razlikom od 23-8, on sam tvrdi da je u oba meča "igrao loše", unatoč velikoj razlici u rezultatu. "Raketa" je nastavio u samokritičnom tonu: "Znam da vjerojatno nisam normalan i prihvatio sam i to. Da je ijedan od igrača protiv kojih sam igrao igrao dobro, bio bih poražen jer sam igrao loše. Pustili su me s udice. Teško je. Teško je."

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Unatoč brzom završetku meča u ponedjeljak navečer (samo 17 minuta igre u večernjoj sesiji, slično kao i Luca Brecel koji je istim rezultatom, 13-4, svladao Ding Junhuija), O'Sullivan je djelovao potišteno. Objasnio je svoje frustracije primjerom iz meča: "Udario sam sigurnosni udarac tamo u onom frameu i pogodio tako debelo. Ne vidim ni gdje udaram, sve je nagađanje. Onda pokušam ponovno i dogodi se drugačiji udarac. Na kuglama sam bio u redu, ali igra ima toliko dijelova. Iskreno, to je pakao," zaključio je. "Samo želim uživati. Nije me briga za pobjedu - to je samo bonus", zaključio je.