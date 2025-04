Najveći Rus među Amerima: Dok je on u Washingtonu – s Putinom na profilnoj – rata neće biti

Reci mi, što misliš tko je sada najveći u povijesti, pitao me jedan uvaženi kolega, prijatelj, sportski komentator i fanatik nakon večeri 6. travnja u kojoj je ispisana nova verzija povijesti svjetskog hokeja na ledu. Čuj, odvratio sam mu, tko je najbolji u povijesti! Nikada ga nisam gledao jer umirovio se prije negoli sam krenuo u osnovnu školu, ali samo je jedan "The Great One". Moj me kolega zbunjeno gledao, s neizrečenim, ali na licu neskrivenim pitanjem...

– Pa dobro, gdje je onda Ovečkin? Ovo što je napravio mora nešto značiti. Ovaj cijeli hype oko "The Chasea", bjesomučnog lova na Waynea Gretzkog i njegova 894 pogotka u NHL-u...

Aleksandar Ovečkin će osam dana nakon našeg neuništivog asa Luke Modrića proslaviti 40. rođendan. Moskovljaninu međutim, nije problem još igrati jer već ima potpisan ugovor za sezonu 2025./26. Pravilo koje u američkoj profesionalnoj košarci vrijedi za LeBrona Jamesa, u američkom hokeju na ledu vrijedi za Ovečkina, on neće i ne može biti trejdan. Tako je od ljeta 2004. godine, kada su ga kao prvi izbor na draftu izabrali Washington Capitalsi. Da u dva navrata nije bilo zloglasnog lockouta, dakle u njegovoj prvoj sezoni (2004./05.) kao i u onoj 2012./13., kada se nakratko morao vraćati u matični mu moskovski Dinamo, igrao bi, sa sljedećom, pune 22 godine u istoj franšizi. I po tome je svakako jedinstven. Za usporedbu, Wayne Gretzky – za mene, ali i za veliku većinu hokejaških komentatora i kritičara – i dalje najveći, igrao je u četiri kluba. Štoviše, među desetak najboljih svih vremena samo su Ovečkin i dvije legende Pittsburgha – Mario Lemieux i još uvijek aktivni Sidney Crosby bili vjerni istoj boji.

Rođen 17. rujna 1985. u Moskvi, Aleksandar Ovečkin potječe iz obitelji vrhunskih sportaša. Njegova majka Tatjana Ovečkina dvostruka je olimpijska pobjednica (1976. i 1980.) te svjetska prvakinja u košarci, dok je otac Mihail bio profesionalni nogometaš. Odrastajući u skromnim uvjetima na periferiji Moskve, mladi Aleksandar pronašao je bijeg u hokeju. Sportu se posvetio od malih nogu, a njegov talent bio je očit. Tragedija ga je pogodila kada je imao samo 10 godina; njegov stariji brat Sergej, koji ga je često vozio na treninge, poginuo je u prometnoj nesreći. Unatoč tuzi, Aleks je nastavio igrati, često ljubeći rukavicu i pokazujući prema nebu nakon postignutog gola u znak sjećanja na brata.

Već s 11 godina postavio je rekord u sustavu moskovskog Dinama postigavši 56 golova, nadmašivši rekord još jedne ruske legende, Pavela Burea. Sa 16 godina debitirao je za seniorsku momčad Dinama u Ruskoj superligi. Njegov talent prepoznat je i na međunarodnoj sceni: sa 17 godina postao je najmlađi igrač koji je ikada zaigrao za seniorsku reprezentaciju Rusije na velikom natjecanju, nastupivši na Češkim hokejaškim igrama 2003. godine. Također je bio ključni igrač juniorskih selekcija, osvojivši zlato na Svjetskom juniorskom prvenstvu (U20) 2003. godine. S Rusijom će poslije tri puta (2008., 2012. i 2014.) biti svjetski prvak, no do olimpijskog zlata neće uspjeti doći. Kad je Rusija uspjela osvojiti zlato 2018. godine, Ovečkina nije bilo u rosteru zbog odluke da se na Igrama ne natječu hokejaši iz NHL-a, najjače lige svijeta. Tada se poduljim otvorenim pismom, koje su bili prenijeli svi ruski i američki mediji, oštro usprotivio odluci lige da na ZOI ne pošalje svoje hokejaše, što je razljutilo i same igrače, ali i poklonike hokeja na ledu diljem svijeta.

Put ga je dakle, na samom početku, spomenute 2004. doveo u Capitalse, a već se tada znalo da bi mogao biti veliki igrač, možda i najbolji Rus koji je ikada zaigrao u najjačoj ligi svijeta. Niska trofeja koje je, što s klubom, a što kao individualac, osvojio impozantna je, ali lista njegovih pojedinačnih rekorda (ukupno 13) puno je manja od one Gretzkog. Ovečkin je devet puta bio najbolji strijelac NHL-a, osam puta sudionik All-Star priredbe, ali i samo jednom, u sezoni 2017./18. i osvajač Stanley Cupa, pehara za prvaka NHL-a. Za usporedbu, kad ih već kompariramo, Gretzky samostalno ili u diobi s još nekim igračem i 26 godina nakon umirovljenja drži 61 pojedinačni rekord u NHL-u, a neki od njih vjerojatno baš nikada neće biti srušeni.

No dok je Gretzky tijekom gotovo cijele karijere praktično bio imun na ozljede, što je u hokeju na ledu endemična pojava, Ovečkinov "The Great 8" često je znao biti pod oznakom "scratched". Početkom još uvijek aktualne sezone pretrpio je prijelom noge, što je u kombinaciji s nešto slabijom prošlom sezonom u kojoj je zabio 31 gol i imao 34 asistencije kod mnogih pobudilo sumnje u to hoće li uspjeti dosegnuti brojku od 895 golova u NHL-u. Amerikanci u generalnu statistiku ubrajaju samo golove u regularnim sezonama, a kada je riječ o ukupnom broju golova uključujući i playoff, Gretzky je prvi s 1016, dok je Ovečkin zasad na 967 golova pa je vrlo vjerojatno da će ga u sljedećoj sezoni i tu nadmašiti. Usput rečeno, Capitalsi će kao prva momčad Istočne konferencije ući u ovogodišnje doigravanje, ne bi nas začudilo kada bi u borbi za Stanley Cup ove sezone otišli poprilično daleko.

Što se politike tiče, narodna šala po kojoj "Amerikanci i Rusi nikada neće zaratiti sve dok je Ovečkin u Washingtonu" drži vodu. Njegov odnos s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i njegovi politički stavovi često su bili predmet medijske pozornosti i kontroverzi. Ovečkin je dugogodišnji i javni pristaša Putina, s kojim njeguje i vrlo blisko prijateljstvo; navodno ima Putinov osobni broj telefona, a predsjednik mu je poslao i poklon za vjenčanje s Anastasijom Šubskajom 2017. godine. Nedugo zatim osnovao je društveni pokret PutinTeam kako bi podržao Putinovu kandidaturu na predsjedničkim izborima 2018. godine. Njegova podrška Kremlju bila je vidljiva i prije, primjerice 2014., kada je na Instagramu objavio fotografiju s natpisom #SaveChildrenFromFascism, hashtagom koji su koristili ruski državni mediji za opravdavanje agresije na Ukrajinu. Nakon ruske invazije na Ukrajinu u veljači 2022. Ovečkin je pozvao na mir izjavom: "Molim vas, nema više rata", no izbjegao je izravnu kritiku Putina, rekavši: "Pa, on je moj predsjednik. Nisam u politici. Ja sam sportaš." Njegova profilna fotografija na Instagramu i dalje prikazuje njega s Putinom, što je izazvalo dodatne kritike, mahom grupacija ljudi koji cijelo vrijeme nastoje uniziti njegovu sportsku veličinu.

A ona je ipak, što god tko mislio – golema. Osim narodne šale s Putinom i ratom, u Washingtonu je cijelo vrijeme prisutna i ona o "najnonšalantnijem, ali i najšokantnijem" dijelu terena. Lijevo krilo Capitalsa najbolje se osjeća u prostoru na poludistanci, sjecištu puteva desne vratarove stative, ograde i plave linije. S točno tog mjesta postigao je svoj 895. gol u NHL-u i promijenio dio njegove povijesti. Njegov entuzijazam, prepoznatljiv stil igre, posebice udarac iz prve s igračem više, te karizma učinili su ga uzorom tisućama dječaka i djevojčica koji su zbog njega zavoljeli hokej i počeli ga trenirati, često pokušavajući oponašati svog idola. Neosporno je, jednom kad odluči objaviti kraj svoje sportske priče, o Aleksandru Ovečkinu dao bi se napraviti dokumentarni serijal.

A tko je najveći? Gretzky se Ovečkinu i sam naklonio nakon što je ovaj prije desetak dana oborio njegov veliki rekord. "Kažu da su rekordi tu da se ruše, ali nisam siguran tko će postići više golova od ovoga." Jedna je rečenica bila dovoljna da opiše put Aleksandra Ovečkina od moskovskog predgrađa do junaka Washingtona.