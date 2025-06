Najteži trenuci u povijesti Šibenika, klubu prijeti stečaj: 'Možemo nastaviti dalje bez slova H na početku'

Nakon što su okončali sezonu s 20 izgubljenih utakmica i ispadanjem iz prve lige, HNK Šibenik dobio je odbijenicu HNS-a za licence u HNL-u, Prvoj HNL i Drugoj HNL. Čeka ih pad u poluamaterizam i natjecanje u 3.HNL-jug, odnosno u četvrtom razredu hrvatskog nogometa. Kao i 2013. godine, kada su izbačeni u tadašnju treću ligu, uzroci sunovrata su golemi dugovi koji su ovaj put rezultirali još težim sankcijama i neizvjesnim opstankom kluba. I prije odluke HNS-a znalo se da brod koji tone napuštaju njegovi vlasnici, predvođeni Željkom Karajicom, a sada nerealno zvuče priče o preuzimanju vlasništva i dolasku nove garniture.

Prije pet godina Grad Šibenik je odlukom gradskog vijeća bez ijednog glasa protiv prodao klub privatnim vlasnicima iz Kolumbije za svega 13,5 tisuća eura te pravo na upravljanje sportskim igralištima na Šubićevcu te u Crnici. Nakon Kolumbijaca vlasništvo je

preuzela obitelj Jurić, da bi potom stigao Karajica koji je obećavao velike stvari, povratak u prvu ligu što je i ostvareno, financijsku stabilizaciju, ulaganje u omladinski pogon te na koncu i novi natkriveni stadion u investiciji vrijednoj 50 milijuna eura.

No vrlo brzo počeli su problemi s financijama, igračima i radnoj zajednici su kasnile plaće, klubu je isključena voda i struja, došlo je do štrajka i izbacivanja prvotimaca iz stanova. Kulminiralo je s dugovanjima koja prema neslužbenim informacijama dosežu svotu od nekoliko milijuna eura. Klub kojeg su se silno željeli riješiti i skinuti ga s gradskog proračuna sada se opet vraća gradu kao ogroman uteg. Prema ugovoru koji je sklopljen između Grada Šibenika i privatnog investitora jasna je stavka kako se klub vraća u gradsko vlasništvo ako klub ispadne u Drugu NL, odnosno treću ligu.

Pitanje o budućnosti kluba dočekalo je stoga HDZ-ovog šibenskog gradonačelnika Željka Burića jutro nakon izborne pobjede i osvajanja četvrtog mandata na čelu grada. Burić nema pojma što će ga dočekati u poslovnim knjigama, ali nema razloga za optimizam jer je dugovanjima opterećena čak i Škola nogometa. Grad milijunska dugovanja teško može pokriti iz budžeta, pa se spominje i opcija stečaja kluba. Burić se na pitanje o budućnosti HNK Šibenik ogradio riječima kako ne može davati konkretne izjave dok uz njega ne budu ljudi koji su upoznati sa svakim člankom ugovora s još uvijek aktualnim vlasnikom kluba.

"Kad imate privatni klub kao što je to HNK Šibenik ne možete utjecati na ovakve stvari. Naš posao je zaštiti nekretnine i to smo i napravili. Možda je i dobro da se ovo dogodilo kako bi se muljatori otkrili i zaustavili. U ugovoru o privatizaciji kluba jasno

je navedeno kada se gubi pravo na koncesiju sportskih objekata kao i ostale stvari poput jamčevine. Mi sada možemo osnovati Nogometni klub Šibenik bez slova H na početku i nastaviti na zdrav način. Grad ne može biti doveden u nikakvu neugodnu poziciju. Stadion je uvijek bio naš i ostat će naš. Bez obzira na to nesretno zbivanje oko kluba, ja sam s ministrom sporta Tončijem Glavinom već odavno razgovarao o načinu investiranja u novi stadion, jer to je naša, gradska infrastruktura", kazao je Burić.