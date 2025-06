Gradonačelnik Šibenika: 'Muljatori su sada zaustavljeni, možemo osnovati novi klub'

Nogometna drama na Šubićevcu dobila je najgori mogući rasplet. HNK Šibenik neće se sljedeće sezone natjecati ni u drugom ni u trećem rangu hrvatskog nogometa. Naime, Hrvatski nogometni savez odbio je klubovu molbu za izdavanje licence za SuperSport Prvu NL i SuperSport Drugu NL, čime je Šibenik automatski gurnut u četvrtu ligu.

Šibenik već u prvom stupnju licenciranja nije zadovoljio kriterije. Ni žalbeni postupak nije donio promjenu, a kao glavni razlog odbijanja navodi se dugovanje prema igračima i zaposlenicima. Na cijelu situaciju osvrnuo se i gradonačelnik Šibenika, HDZ-ov Željko Burić, jasno poručivši da Grad nema utjecaj na poslovanje privatnog kluba:

"Kad imate privatni klub kao što je to HNK Šibenik, ne možete na takve stvari utjecati. Naš posao je zaštiti nekretnine i to smo i napravili. Možda je i dobro ovo što se dogodilo kako bi se otkrili i zaustavili muljatori. Mogu samo reći da je sve to predviđeno u ugovoru o privatizaciji kluba. Nema nikakvih iznenađenja, od jamčevine koja tamo piše do preuzimanja sportskih objekata do toga kad se gubi pravo na koncesiju i sve ostalo."

Gradonačelnik je najavio i moguće osnivanje novog kluba, u kojem Grad više ne bi imao ograničenja: "Mi sada možemo jednostavno osnovati Nogometni klub Šibenik bez onog H na početku i nastaviti na zdrav način. Grad ne može biti doveden u nikakvu neugodnu poziciju. Stadion je uvijek bio naš i ostat će naš."

Na kraju je dodao i da planovi za izgradnju novog stadiona ostaju aktualni: "Bez obzira na to nesretno zbivanje oko kluba, ja sam s ministrom Glavinom već odavno razgovarao o načinu investiranja u novi stadion, jer to je naša infrastruktura."