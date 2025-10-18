Najbolji strijelac u povijesti NHL-a napokon zabio u novoj sezoni

Washington Capitalsi pobijedili su Minnesota Wild s 5:1 u petoj utakmici nove sezone NHL-a, a jedan od pogodaka zabio je i najbolji strijelac u povijesti lige - legendarni Rus Aleksander Ovečkin. Njemu je to prvi pogodak u novoj sezoni u koju je njegova momčad krenula odlično te su u pet utakmica poraženi samo od Boston Bruinsa u prvom kolu.
Capitalsi su poveli u 18. minuti kada je Ovečkin dodao Dylanu Stromeu koji je zabio u praktički praznu mrežu. Taj je rezultat stajao sve do 17. minute druge trećine kada je za Minnesotu izjednačio Marcus Johansson, ali samo 31 sekundu kasnije Aleksej Protas vraća Capitalse u vodstvo. Na samom startu treće trećine u strijelce se upisao i Ovečkin koji je tako zabio 898. pogodak u svojoj NHL karijeri.Ekskluzivno: Boban nam je objasnio zašto tog povijesnog dana nije igrao za Hrvatsku
Prošle sezone prestigao je legendarnog Waynea Gretzkyja koji je zabio 894 pogotka. 40-godišnji Ovečkin je trostruki MVP NHL-a (2008., 2009. 2013.), a jedini je igrač u povijesti lige koji je zabio 200 pogodaka u tri različita desetljeća.
Do kraja utakmice Washington je zabio još dva pogotka. Strome je zabio svoj drugi pogodak za 4:1, a konačni rezultat postavio je Tom Wilson.
VEZANI ČLANCI: