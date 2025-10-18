Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 60
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
HOKEJ

Najbolji strijelac u povijesti NHL-a napokon zabio u novoj sezoni

Aleksandr Ovečkin
Reuters/Pixsell
VL
Autor
Večernji.hr
18.10.2025.
u 10:36

40-godišnji Ovečkin je trostruki MVP NHL-a (2008., 2009. 2013.), a jedini je igrač u povijesti lige koji je zabio 200 pogodaka u tri različita desetljeća

Washington Capitalsi pobijedili su Minnesota Wild s 5:1 u petoj utakmici nove sezone NHL-a, a jedan od pogodaka zabio je i najbolji strijelac u povijesti lige - legendarni Rus Aleksander Ovečkin. Njemu je to prvi pogodak u novoj sezoni u koju je njegova momčad krenula odlično te su u pet utakmica poraženi samo od Boston Bruinsa u prvom kolu.

Capitalsi su poveli u 18. minuti kada je Ovečkin dodao Dylanu Stromeu koji je zabio u praktički praznu mrežu. Taj je rezultat stajao sve do 17. minute druge trećine kada je za Minnesotu izjednačio Marcus Johansson, ali samo 31 sekundu kasnije Aleksej Protas vraća Capitalse u vodstvo. Na samom startu treće trećine u strijelce se upisao i Ovečkin koji je tako zabio 898. pogodak u svojoj NHL karijeri.

Ekskluzivno: Boban nam je objasnio zašto tog povijesnog dana nije igrao za Hrvatsku

Prošle sezone prestigao je legendarnog Waynea Gretzkyja koji je zabio 894 pogotka. 40-godišnji Ovečkin je trostruki MVP NHL-a (2008., 2009. 2013.), a jedini je igrač u povijesti lige koji je zabio 200 pogodaka u tri različita desetljeća. 

Do kraja utakmice Washington je zabio još dva pogotka. Strome je zabio svoj drugi pogodak za 4:1, a konačni rezultat postavio je Tom Wilson.

VEZANI ČLANCI: 
Ključne riječi
Washington Capitals Aleksandar Ovečkin NHL

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još