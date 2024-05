Na Rujevici pada odluka o prvaku, uoči derbija usporedili smo Petkovića i Pjacu. Evo kako stoje

Hrvatska nogometna sezona bliži se svome kraju. Dinamo i Rijeka među sobom će podijeliti dva trofeja u izlozima, onog za prvaka države i pobjednika Kupa. Dinamo je prvi puta ove sezone na kraju kola na vodećem mjestu u HNL-u, plavi iz Maksimira sada imaju bod prednosti u odnosu na drugoplasiranu pratnju s Rujevice. A upravo će se ondje, u nedjelju od 19.30 sati susresti Rijeka i Dinamo u, možda i odlučujućem, derbiju 33. kola domaćeg prvenstva.

Dinamo ima i dodatni korak prednosti u odnosu na svog ljutog suparnika, bolji omjer u međusobnim duelima. U dosadašnja tri ovosezonska prvenstvena duela Dinamo je Rijeku pobijedio dvaput, dok je jedini dosada odigrani sraz na Rujevici završio remijem. To znači da će, kako god završio dvoboj u nedjelju, Dinamo svakako imati "bod više". A to nije mala stvar ovako kasno u sezoni...

Podsjetimo, Rijeka je do protekloga kola imala vodstvo na ljestvici, no Dinamo je u subotu pobijedio Varaždin i prestigao je. Momčad Željka Sopića u nedjelju je kiksala i rezultatom 2:1 izgubila od Lokomotive u Zagrebu. Do kraja sezone, nakon ogleda Rijeke i Dinama obje momčadi moraju još igrati protiv Osijeka i Slaven Belupa, dok Dinamo još ima okršaj s Rudešom, a Rijeka gostuje u Varaždinu.

Borba za naslov, raspored do kraja

33. kolo: Rijeka - Dinamo (5.5., 19.30)

34. kolo: Varaždin - Rijeka (11.5., 17 sati), Dinamo - Osijek (11.5., 19.30)

35. kolo: Slaven - Dinamo (18.5., 19.10), Osijek - Rijeka (19.5., 19.30)

36. kolo: Rijeka - Slaven, Dinamo - Rudeš (25.5., 19 sati)

A uoči derbija na Rujevici usporedili smo dva ključne igrače obje momčadi - Brunu Petkovića na jednoj i Marka Pjacu na drugoj strani. Obojica su odigrali 25 utakmica. Petković je zabio 10 golova, a Pjaca četiri manje. Napadač Dinama ima nešto bolju ukupnu ocjenu. Pogledajte cijelu statistiku.