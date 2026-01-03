Je li mentalno ozdravio? Zvijezda Barcelone se vratila nakon traženja unutarnjeg mira u Izraelu

Nakon što je ove sezone upisao 15 nastupa za Barcelonu, Ronald Araujo zatražio je od kluba dopuštenje za privremeni odlazak iz prve momčadi. Urugvajski reprezentativac je u prosincu otišao na duhovno hodočašće u Izrael kako bi "ponovno pronašao sebe" posjećujući sveta mjesta. Sada se vratio treninzima sa svojim suigračima, no trener Hansi Flick istaknuo je kako još nije spreman za povratak na teren. "Sve ovisi o njemu. Fizički nije na sto posto, ali dobro napreduje. Mora sam odlučiti kojom brzinom želi ići naprijed. Što se mene tiče, stvari su jasne. Ono što vidim i osjećam jest da je podrška momčadi fantastična. Uzeo je vrijeme koje mu je bilo potrebno i sada je na dobrom putu", izjavio je Flick novinarima u petak.

Iako Araujo još nije spreman, u klub su stigle i dobre vijesti jer su se nakon ozljeda u puni trenažni proces vratili veznjaci Dani Olmo i Pedri. Olmo je bio izvan pogona od početka prosinca zbog ozljede ramena, dok je Pedri propustio pobjedu protiv Villarreala prije dva tjedna zbog problema s listom. S druge strane, za subotnji gradski derbi protiv Espanyola neće biti dostupni veznjak Gavi i branič Andreas Christensen. Problemi s ozljedama u obrani, ali i loša forma, pridonijeli su tome da je katalonski klub ove sezone primio 20 pogodaka u 18 utakmica La Lige, više od bilo koje druge momčadi u prvih sedam na ljestvici, a u Ligi prvaka su u šest utakmica primili 11 golova.

Upravo zbog takve statistike, ali i Araujove situacije, Flick je pozvao upravu Barcelone da u siječnju dovede pojačanje u obrambenoj liniji. Na pitanje želi li osnažiti momčad, njemački strateg je odgovorio: "U ovom trenutku nismo spremni za dovođenje igrača, ali kada pogledate našu zadnju liniju, pozicije bekova i stopera, možda nam treba još jedan igrač. Moramo o tome razgovarati. Nije lako zimi dovesti igrača na ovoj razini. Vjerujem da možemo nešto učiniti, ali taj transfer mora imati smisla", prenosi Goal.com.

Uoči gradskog derbija protiv Espanyola, medijski napisi sugeriraju kako bi moglo biti napetosti zbog vratara Joana Garcije, koji je ljetos upravo iz Espanyola prešao u Barcelonu. Očekuje se da će ga domaći navijači dočekati zvižducima i uvredama, no Flick ne vjeruje da će to utjecati na njegovog vratara. "S obzirom na to kakvim ga vidim, ne mislim da će to utjecati na Joana. Uvijek je usredotočen, to se vidi. Odigrao je fantastičnu polusezonu ovdje u Barceloni i pokazao zašto je odluka da ga dovedemo bila ispravna. Najvažnija stvar u nogometu je podržavati svoju momčad, a ne ići protiv drugih. To na kraju dana najviše pozitivno utječe na igrače. Mislim da svi žele pozitivnu energiju za igrače. Svatko se mora usredotočiti na svoju momčad, a ne na protivničku", poručio je Flick.