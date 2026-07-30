Varvodić objasnio zašto Krajač mora otići: 'Ne smijem iznevjeriti očekivanja ljudi koji su stali iza mene'

U svojim prvim nastupima, novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Varvodić, bio je blag u odgovoru na svako novinarsko pitanje osim na ono može li surađivati s glavnim tajnikom Sinišom Krajačem i nekima od njegovih direktora.

Proglasivši Krajača ključnim igračem protukandidatove kampanje (a mi bismo rekli da je on ključna smetnja Varvodićevim ključnim zagovornicima), novi šef HOO-a je na to pitanje ovako odgovarao.

- Ja sam svoj stav rekao u kampanji. Ljudi koji su me podržavali imaju očekivanja od mene i ja ih ne smijem iznevjeriti.

Na pitanje je li kampanja bila prljava, pri čemu je novinar mislio obostrano, Varvodić je kazao:

Glasovanje je obavljeno, Varvodić novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Bila je neugodna ali kada ste pobjednik onda je to lakše podnijeti.

A je li se osjećao budućim pobjednikom cijelo vrijeme kampanje?

- Kada sam krenuo u ovu utrku, bilo je nesigurnosti, no kako je kampanja rasla osjećao sam da će ljudi biti uz mene. Naravno da je utakmica gotova tek kada sudac svira kraj, no na Izbornu Skupštinu sam došao uvjeren u uspjeh.

Uvjeren u pobjedu bio je i neposredno prije same izvanredne Izborne Skupštine. Za razliku od svog protukandidata, koji se pred kamerama raspričao, kardiokirurg iz KB Dubrava bio je kratak i jasan:

- Idemo po pobjedu.

Kako je Izborna Skupština krenula, kod izbora radnih tijela, nije svima tako izgledalo.

- Ja sam osjetio da je ured dobro pripremio Skupštinu i da gospođa Čorak to korektno vodi pa nije bilo potrebe da idemo u nadglasavanja. Mogu se samo zahvaliti svim djelatnicima koji su sjednicu odradili jer ni njima nije bilo lako s obzirom na sve to što se događalo.

Kada je dobio priliku za predstavljanje svog programa, učinio je to za manje od minute.

- Svi ovi članovi Skupštine prošli su dva jako teška mjeseca i nisam vidio potrebe da ih dodatno zamaram. Svi oni su shvatili što sam ja htio i ako ih do Skupštine nisam uvjerio u to što sam ja htio ne bih niti tada.

S obzirom na to da je ostvario relativno tijesnu pobjedu (81-68), jer to je samo gore dolje nekoliko ljudi čiji glas vrijedi za dva, upitan je muči li ga ta duboka podijeljenost.

- Ja na to ne bih gledao kao na podjelu. Izbori su bili demokratski i za sve saveze koji su bili protiv mene znam da su za boljitak hrvatskog sporta. I ja ću biti i njihov predsjednik. Svi zajedno moramo doći do kvalitetnijih kriterija, da ih dogovorimo zajednički, i da HOO krene u novo i transparentnije razdoblje.

Na čemu će biti naglasak prvih 100 dana rada?

- Na transparentnosti podjele sredstava. Ti kriteriji moraju biti jasni za sve sportaše kako i za javnost, mora se znati koliko kome ide i zašto.

Kako napraviti da s tom novom kategorizacijom svi budu zadovoljni?

- Novaca je dovoljno no uvijek treba težiti povećanju. Država daje jako puno no taj novac treba kvalitetnije podijeliti. Napravit ćemo kvalitetne kriterije. Sve sportove moramo cijeniti i dati svima priliku. Sa sredstvima koja postoje ne vidim razloga da svi ne dobiju koliko im je potrebno.

Kao kardiokirurg Varvodić će već ovih dana biti spreman prihvatiti se skalpela i u operacijskoj sali nekome spašavati život.

- Uz obitelj, kardiokirurgija je moj život. To je moj posao i zahvalan sam mom šefu profesoru Rudežu, pročelniku Zavoda za kardijalnu i transplantacijsku kirurgiju, čiju sam podršku imao sve vrijeme kampanje.

Tko će pak u HOO-u nadzirati njegov rad?

- Vi ćete kontrolirati. Očekujem od medija da pažljivo prate što se događa kao i od unutarnje revizije koja može kontrolirati i mene. Bitno je ispravljati ono što treba.

Već po proglašenju pobjednika, stekao se dojam da Josip Varvodić ne želi biti medijska zvijezda.

- Moja je ideja da ja što prije nestanem iz medija, da vas ne gnjavim sa svojom pojavom a vi da se počnete baviti sportašima i trenerima. Ja sam tu manje bitan. Bitni su sportaši.

S obzirom na to da je nedavno reizabran s predsjednika Hrvatskog plivačkog saveza što će sada biti s tom funkcijom? Ima li kandidata za svog nasljednika?

- To je na Povjerenstvu za sukob interesa, moram li ja odstupiti ili ne. No, ja ću srcem uvijek biti uz plivanje. Napravili smo veliki pomak, naročito sa štafetom, i nadam se uspješnom nastupu naših plivača sada na Prvenstvu Europe u Parizu a naročito na Svjetskom prvenstvu u malim bazenima u prosincu u Pekingu.

Kad se novo vodstvo HOO-a uputi u statutarne promjene hoće li i on predlagati ograničenje mandata predsjednika?

- U Međunarodnom olimpijskom odboru to je ograničeno na 12 godina a tri su mandata dozvoljena i u World Aquaticsu. Nisam za varijantu da tu sjedim do smrti, jer to mi se ne bi niti dalo. Inače, moja ideja je da Vijeće maksimalno aktivno jer ja ne mogu voditi sam HOO niti to želim.

Što će biti njegov prvi potez?

- Da doma zagrlim djecu jer me praktički vidjeli gotovo dva mjeseca. Potom će uslijediti razgovori s nacionalnim savezima.

Hoće li imati dovoljno vremena za dva odgovorna posla? Onaj profesionalni u KB Dubrava i ovaj volonterski, ali vrlo odgovoran, u HOO-u?

- Apsolutno.