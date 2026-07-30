Objavljeni sastavi Hrvatske za Europsko prvenstvo u Zagrebu

Za točno dva tjedna Zagreb postaje središte europske gimnastike. Europsko prvenstvo u muškoj i ženskoj sportskoj gimnastici održat će se od 13. do 23. kolovoza u Areni Zagreb i bit će najveće u povijesti tog natjecanja.

Prijavljeno je čak 640 gimnastičarki i gimnastičara iz 43 zemlje, a Zagreb će istovremeno ugostiti seniorsko i juniorsko Europsko prvenstvo.

Poznata su i imena hrvatskih gimnastičkih reprezentativaca koji će nastupiti na europskoj pozornici pred domaćom publikom. Prve na borilište izlaze gimnastičarke, a boje Hrvatske branit će Tina Zelčić, Tijana Korent, Mila Prpić, Christina Zwicker i Erin Bakran. Iza njih će snage odmjeriti gimnastičari, a u dresu hrvatske reprezentacije nastupit će Tin Srbić, Aurel Benović, Filip Ude, Illia Kovtun, Mateo Žugec i Marko Jovičić.

Glasovanje je obavljeno, Varvodić novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Posebno će ovo natjecanje pamtiti Erin Bakran, kojoj je to prvo Europsko prvenstvo u karijeri.



„Sretna sam što sam izborila nastup na Europskom prvenstvu u Zagrebu, najviše zato što će to biti moj prvi nastup na takvom natjecanju i što se održava u gradu u kojem sam odrasla i u kojem treniram. Posebno mi znači prilika da pokažem što sam kroz godine rada i upornosti naučila, a veselim se cijelom doživljaju koji takvo natjecanje donosi. Cilj mi je odraditi stabilnu i čistu vježbu uz što manje stresa te se nadam dobrom plasmanu“, rekla je Erin Bakran.

Marku Jovičiću bit će ovo treće biti treće seniorsko Europsko prvenstvo, nakon Antalyje 2023. i Leipziga 2025.



"Pripreme u Osijeku ulaze u završnu fazu i već peti dan treniramo u punom sastavu reprezentacije. Do Europskog prvenstva ostala su još tri tjedna, treninzi su intenzivni i odrađujemo po dva treninga dnevno kako bismo što spremniji dočekali natjecanje. Posebno me veseli što će se Europsko prvenstvo prvi put održati u Hrvatskoj. Velika mi je čast biti dio reprezentacije i imati priliku predstavljati svoj grad i Hrvatsku pred domaćom publikom. Siguran sam da nas očekuje vrhunska organizacija i odlična atmosfera", rekao je Jovičić.

U juniorskoj konkurenciji Hrvatsku će predstavljati Niko Nevešćanin, Filip Perestegi, Lovre Šućur, Gabriel Solar i Patrik Felinger te Dora Žuljević, Lotta Kalinski, Nera Đurić, Eva Oštarčević i Nola Žiković.

Pripreme su za prvenstvo u punom jeku, a najveći je to projekt s kojim se Hrvatski gimnastički savez susreo u svojih 120 godina.

„Odbrojavamo dane do početka Europskog prvenstva u gimnastici koje će se prvi put održati u Hrvatskoj, a ujedno će biti i rekordno po broju prijavljenih natjecatelja, na što smo posebno ponosni. Odradili smo ogroman posao, a siguran sam da nas očekuje deset dana vrhunske gimnastike u fantastičnoj atmosferi. Pozivam sve ljubitelje ovoga sporta da dođu u Arenu Zagreb i budu dio gimnastičkog spektakla“, kazao je dr.sc. Marijo Možnik, predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza i predsjednik Organizacijskog odbora Europskog prvenstva u sportskoj gimnastici Zagreb 2026.

Zagrebačko domaćinstvo ostat će zapamćeno po povijesnim iskoracima za europsku gimnastiku. Prvi je put osiguran nagradni fond za gimnastičare i njihove trenere, čime se dodatno doprinosi profesionalizaciji ovoga sporta. Ostat će upamćeno i po povezivanju znanosti i prakse u gimnastici. Znanstveno-stručna konferencija “Smarter Gymnastics”, organizirana u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu Kineziološkim fakultetom, doprinijet će razmjeni znanja, promociji primjene znanstvenih spoznaja u treningu te uspostavljanju međunarodne suradnje među institucijama.

Uz vrhunske sportaše, želja je organizatora privući u Arenu i gledatelje svih generacija, kako bi Europsko prvenstvo u Zagrebu doprinijelo i popularizaciji gimnastike u našoj zemlji.

„Posebno nam je važna obiteljska dimenzija natjecanja pa je pripremljen i bogat popratni program u Areni Zagreb i ispred nje. Najmlađi će se, tako, u 'kids corneru' i sami moći okušati u gimnastičkim disciplinama, a možda će tako zavoljeti i početi trenirati gimnastiku, pa jednoga dana i nastupiti na Europskom prvenstvu“, naveo je Marijo Možnik. Dodao je kako će se sve održavati u klimatiziranoj Areni, što će gledateljima osigurati ugodan boravak tijekom cijelog prvenstva.

Svečane ceremonije otvorenja bit će pravi spektakl uz vrhunsku produkciju, glazbu, ples i atraktivne scenske nastupe. Na otvorenju ženskog dijela prvenstva, 15.kolovoza, publiku očekuju nastup Mije Dimšić, atraktivne plesne koreografije, gimnastičke izvedbe i posebni scenski elementi koji će na svečan način označiti početak natjecanja.

Na otvorenju muškog dijela prvenstva, 21. kolovoza, nastupit će Baby Lasagna, Transform Crew, Ana Rucner i članovi talijanske TeamGym reprezentacije, koji će predstaviti jednu od najatraktivnijih i najbrže rastućih gimnastičkih disciplina u svijetu.

Tijekom svih dana prvenstva ispred Arene Zagreb bit će otvorena Parkour zona – atraktivan prostor s demonstracijama parkoura, zabavnim aktivnostima, glazbom, nagradnim igrama i brojnim popratnim sadržajima za posjetitelje svih generacija.

Pripreme su za prvenstvo u punom jeku, a najveći je to projekt s kojim se Hrvatski gimnastički savez susreo u svojih 120 godina.

„Odbrojavamo dane do početka Europskog prvenstva u gimnastici koje će se prvi put održati u Hrvatskoj, a ujedno će biti i rekordno po broju prijavljenih natjecatelja, na što smo posebno ponosni. Odradili smo ogroman posao, a siguran sam da nas očekuje deset dana vrhunske gimnastike u fantastičnoj atmosferi. Pozivam sve ljubitelje ovoga sporta da dođu u Arenu Zagreb i budu dio gimnastičkog spektakla“, kazao je dr.sc. Marijo Možnik, predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza i predsjednik Organizacijskog odbora Europskog prvenstva u sportskoj gimnastici Zagreb 2026.

Zagrebačko domaćinstvo ostat će zapamćeno po povijesnim iskoracima za europsku gimnastiku. Prvi je put osiguran nagradni fond za gimnastičare i njihove trenere, čime se dodatno doprinosi profesionalizaciji ovoga sporta. Ostat će upamćeno i po povezivanju znanosti i prakse u gimnastici. Znanstveno-stručna konferencija “Smarter Gymnastics”, organizirana u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu Kineziološkim fakultetom, doprinijet će razmjeni znanja, promociji primjene znanstvenih spoznaja u treningu te uspostavljanju međunarodne suradnje među institucijama.

Uz vrhunske sportaše, želja je organizatora privući u Arenu i gledatelje svih generacija, kako bi Europsko prvenstvo u Zagrebu doprinijelo i popularizaciji gimnastike u našoj zemlji.

„Posebno nam je važna obiteljska dimenzija natjecanja pa je pripremljen i bogat popratni program u Areni Zagreb i ispred nje. Najmlađi će se, tako, u 'kids corneru' i sami moći okušati u gimnastičkim disciplinama, a možda će tako zavoljeti i početi trenirati gimnastiku, pa jednoga dana i nastupiti na Europskom prvenstvu“, naveo je Marijo Možnik. Dodao je kako će se sve održavati u klimatiziranoj Areni, što će gledateljima osigurati ugodan boravak tijekom cijelog prvenstva.

Svečane ceremonije otvorenja bit će pravi spektakl uz vrhunsku produkciju, glazbu, ples i atraktivne scenske nastupe. Na otvorenju ženskog dijela prvenstva, 15.kolovoza, publiku očekuju nastup Mije Dimšić, atraktivne plesne koreografije, gimnastičke izvedbe i posebni scenski elementi koji će na svečan način označiti početak natjecanja.

Na otvorenju muškog dijela prvenstva, 21. kolovoza, nastupit će Baby Lasagna, Transform Crew, Ana Rucner i članovi talijanske TeamGym reprezentacije, koji će predstaviti jednu od najatraktivnijih i najbrže rastućih gimnastičkih disciplina u svijetu.

Tijekom svih dana prvenstva ispred Arene Zagreb bit će otvorena Parkour zona – atraktivan prostor s demonstracijama parkoura, zabavnim aktivnostima, glazbom, nagradnim igrama i brojnim popratnim sadržajima za posjetitelje svih generacija.