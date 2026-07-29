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JOSIP VARVODIĆ

Novi predsjednik HOO-a o suradnji s USKOK-om: 'Imam apsolutno povjerenje u državne službe'

Zagreb: Josip Varvodić novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora.
Sanjin Strukic/PIXSELL
Autori: Dea Redžić, Večernji.hr
29.07.2026.
u 16:32
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Glasanje je održano u hotelu Sheraton odakle se i Varvodić, predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza i novi predsjednik Hrvatskog Olimpijskog odbora, po prvi puta obraća javnosti.

Josip Varvodić pobijedio je Dragana Primorca i postao novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Dobio je 81 glas naspram Primorčevih 68. Time je završena kampanja koja je posljednjih tjedana punila naslovnice medija 

Glasanje je održano u hotelu Sheraton odakle se i Varvodić, predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza i novi predsjednik Hrvatskog Olimpijskog odbora, po prvi puta obraća javnosti.

- Svi vi članovi Skupštine su prošli jako teških par mjeseci. Da ih ne zamaram dalje svojim izjavama, svi oni znaju što sam ja htio, nema smisla sad objašnjavati nešto ljudima ako nisam do sad - rekao je u uvodu.

Kad očekujete da ćete zakonski preuzeti dužnost?

- Državne institucije imaju svoj način rada. Ne znam koliko to po zakonu traje.

Suradnja s USKOK-om?

- Imam apsolutno povjerenje u državne službe.

Imate li kandidata za predjsednika Plivačkog saveza?

- Ja sam srcem uvijek uz plivanje, ali to je stvar Komisije za sukob interesa moram li ja odstupiti. Ljudi se pripremaju rade, napravili smo u četiri godine jako velik napredak.

Cijelo obraćanje možete pogledati u priloženom videu.
Ključne riječi
predsjednik Josip Varvodić Hrvatski olimpijski odbor

Komentara 1

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PR
prajdali100
16:33 29.07.2026.

Čestitam ! Drago mi je da je g.Varvodić izabran za predsjednika HHO.Želim mu puno uspjeha ! Ipak,bio je predsjednik hrvatskog plivačkog saveza.Gdje je naše plivanje???

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Glasovanje je obavljeno, Varvodić novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora

Novi predsjednik HOO-a postao je predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza Josip Varvodić koji je od skupštinara dobio 81 glas dok je protukandidatu Draganu Primorcu pripalo 68 glasova. S obzirom kako su tekla glasovanja za radna tijela Skupštine, koja nešto sugeriraju, ovo je svojevrsni obrat sličan onome kakav se večer prije dogodio u Maksimiru u utakmici Dinama protiv švicarskog prvaka Thuna

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