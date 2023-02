Možete li ti i Modrić još uvijek igrati zajedno? Kroos se dobro nasmijao na pitanje

U španjolskoj javnosti sve češće i glasnije kruže priče da će Real Madrid uskoro pomladiti vezni red. Umjesto dva ponajbolja vezna igrača u povijesti kluba, Luke Modrića (37) i Tonija Kroosa (33), ubrzo bi nositelji u sredini terena trebali postati igrači poput Eduarda Camavinge, Aureliena Tchouamenija te Federica Valverdea koji trenutno igra na poziciji desnog krila.

U nekoliko izjava proteklih tjedana trener Reala Carlo Ancelotti je izjavio da su Modriću i Kroosu ponekad noge teške pa ih je nešto češće nego proteklih sezona morao rotirati, što je stvorilo upitnike iznad glava mnogih navijača Reala.

Stoga su i španjolski mediji, nakon Realovog osvajanja Svjetskog klupskog prvenstva u finalu protiv Al-Hilala (5:3), upitali Tonija Kroosa mogu li on i Luka Modrić i dalje igrati zajedno kao nositelji Real Madrida. Na početku se Kroos malo i posprdno nasmijao na to pitanje, budući da je ipak riječ o jednom od najtrofejnijih parova centralnih veznjaka u povijesti nogometa, koji je i dalje na iznimno visokoj razini.

- Ne sumnjam da još uvijek možemo igrati zajedno. Kad ne igramo, to se vidi, to je drugačiji nogomet. Možda pobijedimo, ali izgleda drugačije. Ne sumnjam ni u to da mogu igrati s Lukom. Svjesni smo da ima još igrača koji također zaslužuju minutažu, ali mi smo još uvijek tu - rekao je njemački veznjak uz usputni smijeh.

Soccer Football - LaLiga - Atletico Madrid v Real Madrid - Metropolitano, Madrid, Spain - September 18, 2022 Real Madrid's Luka Modric and Toni Kroos celebrate after the match REUTERS/Susana Vera Photo: SUSANA VERA/REUTERS Foto: SUSANA VERA/REUTERS

Nakon tog finala Svjetskog klupskog prvenstva, Modrić i Kroos su, nakon nekoliko tjedana kritika, dobili pohvale španjolskih medija.

- U velikim noćima Ancelotti je potpuno jasan i nimalo ne oklijeva. Modrić i Kroos moraju biti dio momčadi. Startali su i u prethodnom ogledu, a startat će i na Anfieldu protiv Liverpoola - pisalo je u tekstu španjolske Marce.

- Modrić i Kroos vodili su utakmicu, a tada sve sjeda na svoje mjesto - pisalo je u španjolskom AS-u nakon susreta.