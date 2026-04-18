Giorgia Meloni, za razliku od Orbána, shvatila je da budućnost europske desnice nije ni proputinovska ni protrumpovska

Ne tako davno, bila je najsjajnija MAGA zvijezda u Europi. Giorgia Meloni dugo je figurirala kao Trumpova najvjernija europska saveznica. Štoviše, bila je njegova europska miljenica, s obzirom na to da kod Trumpa sve, pa i odnosi s državama, ovisi o personalnim odnosima i njegovim raspoloženjima, simpatijama i antipatijama. I, naravno, od toga koliko ga hvale i koliko mu se ulizuju, u čemu je Meloni jedno vrijeme bila iznimno vješta, pa je tako u jednom trenutku čak podržala i njegovu sumanutu kandidaturu za Nobelovu nagradu za mir. Kakav je status uživala u Bijeloj kući, potvrđuje i činjenica da je od svih europskih čelnika samo ona dobila pozivnicu za drugu Trumpovu inauguraciju. Giorgia Meloni bila je autentična desničarka i bila je čvrsto na vlasti, i to u velikoj i važnoj članici Europske unije. Bila je iznimno uspješna, a to se Trumpu sviđalo.