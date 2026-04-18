Putin pred moćnicima napokon priznao bolnu istinu, a onda ga dokrajčila osoba od koje to nitko nije očekivao

Kremlj se bori s posljedicama viralnog širenja kritika poznate blogerice na račun ruskih vlasti, dok rejting popularnosti Vladimira Putina bilježi šesti uzastopni tjedni pad. Victoria Bonya, poznato ime u Rusiji koja se proslavila 2006. godine u Domu-2 (ruskoj inačici reality showa Big Brother), objavila je u ponedjeljak video u kojem upozorava ruskog predsjednika da niz nagomilanih problema prijeti izmaknuti kontroli.

„Ljudi vas se boje, umjetnici se boje, guverneri se boje“, rekla je u 18-minutnom videu na Instagramu, koji je u posljednja četiri dana prikupio 26 milijuna pregleda i više od 1,3 milijuna lajkova. Nabrojala je niz problema za koje tvrdi da se nijedan regionalni guverner ne bi usudio izravno iznijeti Putinu: poplave u Dagestanu, zagađenje naftom duž obale Crnog mora, odstrel stoke u Sibiru, prekidi interneta te pritisak na mala poduzeća zbog rasta cijena i poreza. „Znate li u čemu je rizik?“ upitala je Bonya, koja živi izvan Rusije. „U tome što će se ljudi prestati bojati; oni su poput stisnute opruge, a jednog dana će ta opruga iskočiti.“

Moskva je u četvrtak poduzela neobičan korak javno priznavši oštre kritike, navodeći da se radi na rješavanju problema koje je Bonya identificirala. Komentari influencerice znakovito su se zaustavili neposredno prije izravnog napada na samog Putina ili rat u Ukrajini, što je potaknulo nagađanja da je istup možda koordiniran s Moskvom kako bi se signaliziralo da se pritužbe javnosti čuju uoči parlamentarnih izbora kasnije ove godine. Takav pristup odgovara poznatom kremaljskom scenariju: prikazivanju Putina kao „dobrog cara“ kojeg loši dužnosnici drže u neznanju. Ta je narativa pomogla predsjedniku da krivnju za probleme u zemlji prebaci na podređene, čuvajući vlastiti ugled čak i dok nezadovoljstvo raste.

Politički analitičari, međutim, smatraju da je malo vjerojatno da je ovaj istup bio koordiniran, već da odražava spontanu reakciju na tinjajuće nezadovoljstvo diljem zemlje. „Zamor ratom se doista počinje osjećati“, rekao je Andrei Kolesnikov, politolog iz Moskve i autor nedavne knjige o Putinovoj ideologiji. „U glavama ljudi počinje se stvarati poveznica da je sve što se događa posljedica rata.“ Kolesnikov je dodao da vlastima postaje sve teže opravdati utjecaj rata na svakodnevni život, od usporavanja gospodarstva do sve strožih ograničenja interneta. Abbas Galyamov, prognani bivši Putinov savjetnik, izjavio je da bi javni istupi ruskih zvijezda poput Bonye mogli dovesti do daljnjeg nezadovoljstva u društvu. „Bonya u oporbeni tabor dovodi fundamentalno novu publiku koja ranije nije bila tamo“, rekao je. „I njihovo nezadovoljstvo raste; imaju problema s internetom, cijene u trgovinama skaču, rat im ide na živce. Država zadire u njihov privatni život“, dodao je.

Putinovi rejtinzi popularnosti i povjerenja pali su na najniže razine od invazije na Ukrajinu u veljači 2022., prema nizu nedavnih anketa državnih i neovisnih organizacija. Na sastanku s najvišim dužnosnicima u srijedu, predsjednik je prešutno priznao poteškoće u gospodarstvu, tražeći od vlade i središnje banke objašnjenje zašto su rezultati ove godine ispod očekivanja. Putin se također suočava s tinjajućim bijesom zajednice proratnih blogera („jastrebova“), od kojih su neki priključeni jedinicama na prvoj crti bojišnice. Oni su sve više frustrirani sporim napretkom Moskve na ratištu i rastućim gubicima. Andrey Filatov, reporter za Russia Today, napisao je ovog tjedna: „Stvarni gubici se ili potpuno taje ili se prikazuju rascjepkano kroz vrijeme, stvarajući kod vrha vlasti dojam da situacija nije tako kritična. Zbog toga se vojska ne prilagođava.“