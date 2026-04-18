Dvadeset godina nisu bili treći u HNL-u. Vodi ih policajac kojega je doveo Dalić

Nogometaši Varaždina, pod vodstvom izvrsnog 45-godišnjeg trenera Nikole Šafarića, ponovno se potvrđuju kao jedan od najstabilnijih i najpostojanijih klubova Hrvatske lige. I nadomak su svom najboljem plasmanu u HNL-u u posljednjih dvadeset godina, trećem mjestu – no, o tome nešto kasnije.

Najprije pogledajmo koliko trećeplasirani NK Varaždin uopće vrijedi i što predstavlja u okvirima HNL-a: prosječna vrijednost nogometaša Varaždina po Transfermarktu iznosi samo 382 tisuće eura, po čemu su sedmi u SuperSport HNL-u, odnosno ukupna vrijednost svlačionice Varaždina je samo 9.55 milijuna eura – dok je primjerice Rijekina 31.53 milijuna eura.

Varaždin u ovom trenutku ima jednu pobjedu više od Rijeke (12-11), koja danas gostuje u Maksimiru, zanimljivo je kako Varaždin na trećem mjestu ima negativnu gol-razliku (39:40), a niti jedan njegov igrač nije postigao dvoznamenkast broj pogodaka – najefikasniji je Mamut s devet pogodaka.

NK Varaždin nema niti jednog A reprezentativca niti jedne zemlje, ali zato ima najdugovječnijeg trenera u SuperSport HNL-u: staž legende kluba Nikole Šafarića na klupi dug je dvije godine i četiri mjeseca. Šafarić nakon 30 kola s Varaždinom ima 44 boda, šest više nego što ih je imao nakon 30 kola u prošloj sezoni.

Ishodište uzleta Varaždinaca povezano je s 2021. godinom kada je predsjednik kluba postao Dražen Vitez, inače bivši, čak 12 puta odlikovani hrvatski policajac.

- Nakon što sam otišao u mirovinu, pristupili su mi Zlatko Dalić i Stjepan Cvek iz NK Varaždin i rekli: "Ti bi bio idealan za predsjednika kluba." I evo, sada sam četvrtu godinu predsjednik. Imao sam tu "čast" da sam postao predsjednik u ožujku 2021., a u lipnju smo bili ispali iz prve lige. I odmah su pali komentari: "Di će policajac voditi klub!". Znate kakvi su naši ljudi, najdraže im je kad netko ne uspije. Ali, evo, za godinu dana smo se vratili. Uvijek je dobro imati nekoga da vas bocka. A ja sam sve proživio, i u miru, i u ratu; nije bilo jednostavno voditi ljude u smrtonosne akcije, a znaš da će najvjerojatnije netko poginuti, nije bilo lako voditi ni 25 tisuća policajaca, ali nije lako ni voditi nogometni klub – kazao nam je jednom zgodom Vitez.

Koliki je utjecaj izbornika Dalića na odlučivanje u NK Varaždin? – pitali smo Viteza.

– Zlatko Dalić oduvijek pomaže klubu. Onoga dana kada je Varaždin bio ispao iz prve lige dogovorili smo se: "Hajdemo ga vratiti u Prvu HNL." On je bio jedan od inicijatora toga, tada je još bio trener u Saudijskoj Arabiji. Od toga dana, kad god nam je trebalo pomoći – savjetom ili financijski – uvijek je pomagao. Dalić, međutim, ne utječe ni na što. Drago nam je s njim porazgovarati o nekim stvarima, njegovo iskustvo je dragocjeno, i tu nam daje smjer ako ne znamo kamo ćemo, ali on nam je prepustio da mi sve to vodimo. Dokle god Dalić bude vidio kako se razvijamo kao klub – financijski, infrastrukturno, kako je momčad dobra na tablici – nema on previše potrebe miješati se. I ne miješa se – odgovorio je predsjednik, koji uživa u najboljoj sezoni varaždinskog kluba unatrag dvadeset godina.

Naime, tadašnji NK Varteks – za kojega je igrao Nikola Šafarić, a s klupe ga vodio Zlatko Dalić – posljednji put bio je trećeplasiran u prvenstvu još u sezoni 2005./2006., u kojoj je u dramatičnim okolnostima bio poražen u dvije utakmice finala Kupa od Rijeke (0:4, 5:1).

Nikola Šafarić na putu je da još jednom ispiše povijest Varaždina i drugu sezonu zaredom odvede ga u Konferencijsku ligu.