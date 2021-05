Moro: Sad je važno jer su svi glavom na moru...

Nikola Moro, kapetan mlade hrvatske reprezentacije, družio se s novinarima na okupljanju U 21 vrste za nastavak Europskog prvenstva. U Mariboru 31. svibnja naše dečke očekuje četvrtfinalni sraz protiv Španjolske.

- Sretan sam da se nakon dugo vremena opet okupljamo. Svi smo koncentrirani da odradimo ovo kako treba.

Kakva je Španjolska?

- Jasno je da su individualno jaka momčad, no imamo nekoliko dana da ih prostudiramo.

Kako je zadovoljan svojom klupskom sezonom u moskovskom Dinamu?

- Dobro je bilo. Igrao sam skoro sve utakmice. Ostali smo bez Europe za tri boda...

Koliko je teško igrati Euro 'u dva komada'?

- Prvi put smo uopće prošli skupinu. Ovo je novo iskustvo za nas u svakom smislu, malo čudno... Važno je da se skoncentriramo jer su svi već glavom na odmoru, otišli na more.

Joško Gvardiol i Luka Ivanušec dat će nam posebnu dimenziju.

- Siguran sam da će obojica odraditi posao na pravi način. Vjeruje da će biti skoncentrirani.

Kako se snašao Stipe Biuk?

- Evo, sada smo se tek upoznali. Pratim Hajduk i njegove igre, zaslužio je poziv zbog igara zadnjih par mjeseci. Vjerujem da će se izboriti za mjesto.



Možete li do kraja turnira?



- S tim ciljem i idemo... - zaključio je Moro.



Pred novinare je također stao i Mario Vušković, mladi Hajdukov branič.



- Španjolci su vrhunska ekipa, možda su i favoriti za zlato, ali pokazali smo da možemo i nadamo se prolasku u polufinale - kazao je



Vušković koji se potom osvrnuo na svoju sezonu:



- Prezadovoljan sam sezonom, kako igrama u Hajduku tako i u mladoj reprezentaciji. S Hajdukom smo izborili Europu, a s Hrvatskom igram četvrtfinale EP-a.

- Malo je nervozan, ali ne bojim se za njega. Pokazao je da se nikoga ne boji i mislim da će se već na ovim prvim treninzima dokazati izborniku. Stipe je stalno pokazivao da je fantastičan talent i samo mu je trebalo par utakmica u seniorskom nogometu da se do kraja nametne. Vidjeli smo da je to odradio na najbolji mogući način.- Je, vidim da me se šalje na razne destinacije. Međutim, moj fokus je sad na Hajduku, a najviše na reprezentaciji. Kad završi sve ovo, vidjet ćemo što će biti.- Nikad zanimljivije prvenstvo nije bilo. Kako u borbi za Europu tako i za ostanak u ligi. Mislim da su gledatelji mogli uživati. Što se tiče Hajduka, istina je da na polusezoni to nije bilo dobro, ali smo u nastavku sezone uspjeli pronaći ritam, riješili smo se svih negativnih stvari i izborili smo Europu. Nadam se da će iduće sezone biti još bolje - istaknuo je Vušković.