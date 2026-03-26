Hrvatskoj na putu za europsko prvenstvo 2028 stoje Nizozemska, Finska i Litva

U Lisabonu je održan ždrijeb kvalifikacijskih skupina za odlazak na Europsko prvenstvo rukometaša, koje će se u siječnju 2028. godine igrati u Portugalu, Španjolskoj i Švicarskoj. Voljom ždrijeba Hrvatska, koja je bila u prvoj jakosnoj skupini, igrat će protiv Nizozemske, Finske i Litve. Dakle, skupina u kojoj će naši rukometaši dosta putovati.

Prve dvije momčadi iz svake iz osam skupina izborit će izravan plasman na Europsko prvenstvo, uz još četiri najbolje trećeplasirane reprezentacije. Tri domaćina te aktualni europski prvak Danska već su se izravno plasirali na EP.

Suparnici su po mjeri, Hrvatska je sigurno favorit za prvo mjesto u skupini, a najteže će biti igrati protiv Nizozemske, s kojom smo se nedavno susreli na europskoj smotri i pobijedili.

Europsko prvenstvo igrat će se u četiri grada – Zürichu, Valenciji, Madridu i Lisabonu.

Ove godine odigrat će se dva kola. Prvo je na rasporedu 4. ili 5. studenog, a drugo 7. i 8. studenog 2026. godine. Nastavak kvalifikacija slijedi u ožujku, odnosno svibnju 2027. godine.

EHF EURO 2028. održat će se od 13. do 30. siječnja 2028. godine.