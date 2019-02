Monaco ispustio pobjedu za nekoliko centimetara, navijači odali počast Sali

Premda su vodili 1-0 i 2-1, nogometaši Monaca nisu izdržali na gostovanju kod Montpelliera odigravši 2-2 čime su propustili priliku prvi put ove sezone u prvenstvu spojiti dvije pobjede.

Monaco niti jednom ove sezone nije uspio u prvenstvu spojiti dvije pobjede. Nakon što je u prošlom kolu pobijedio Toulouse (2-1), činio se kako bi mu to moglo uspjeti u Montpellieru. No, domaćin se spasio u sudačkoj nadoknadi iz kaznenog udarca kojeg je Danijel Subašić umalo obranio.

Monaco je poveo u 14. minuti golom Gelsona Martinsa, izjednačio je Gaetan Laborde u 66. minuti, no u 82. minuti je momčad iz Kneževine stigla do novog vodstva pogotkom Radamela Falcaa. Ipak, u sudačkoj nadoknadi je Andy Delort izjednačio. Danijel Subašić je bio na lopti, no nekako je prošla gol crtu i to za svega nekoliko centimetara.

Nantes je na svom travnjaku izgubio s 2-4 od Nimesa, premda je na poluvremenu vodio 2-0, no rezultat ovoga puta nije bio u prvom planu. Na utakmici se okupilo više od 37.000 gledatelja koji su željeli odati počast bivšem napadaču Nantesa Emilianu Sali koji je nedavno poginuo u zrakoplovnoj nesreći iznad La Manchea na letu iz Nantesa za Cardiff gdje je trebao nastaviti karijeru.

Prije utakmice na središtu terena je bio raširen transparent sa Salinim likom, a na velikom ekranu na stadionu prikazani su svih 48 golova koje je Argentinac postigao u 113 utakmice za Nantes.

Igrači Nantesa su izašli na teren u crnim dresovima sa Salinim imenom na leđima, dok je cijeli stadion pjevao "La, la, la, la, la, Em-il-ia-no". Utakmica je u devetoj minuti nakratko prekinuta s obzirom na to da je Sala nosio dres s brojem 9, a Nantes objavio kako će umiroviti dres s njegovim brojem.

