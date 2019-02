Navijači se izrugivali zbog Saline smrti, ali onda su dobili što su tražili

Nevjerojatna situacija dogodila se jučer tijekom utakmice Southamptona i Cardiffa u 26. kolu Premierlige.

Čitavi je stadion odao je počast argentinskom napadaču Emilianu Sali čije je tijelo pronađeno prije dva dana, no dva domaća navijača su se izrugivala. Raširili su ruke i tako simulirali rušenje zrakoplova.

Keep an eye on the bloke in the middle, making plane expressions just two days after the Emiliano Sala confirmation, glad to say they both got ejected but had to shame them #CCFC #SOUCAR pic.twitter.com/nF57gpFMDh